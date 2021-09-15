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среда, 15 сентября 2021 09:39

ЕС выделил Украине €600 млн

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ЕС выделил Украине €600 млн
Одним из условий получения второго транша является реформирование судебной системы. Фото: Reuters

Европейская комиссия приняла решение выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи - €600 млн. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter в среду.

"Приветствую решение Европейской комиссии о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи €600 млн. Благодарен ЕС, Урсуле фон дер Ляйен (председатель Еврокомиссии. - Gazeta.ua), Валдису Домбровскису (вице-президент Еврокомиссии. - Gazeta.ua) за положительную оценку внедряемых Украиной реформ. Это свидетельство солидарности Украины и Европейского Союза в преодолении вызовов и борьбе с Covid-19", - написал Зеленский.

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Первый транш макрофинансовой помощи ЕС €600 млн Украина получила в декабре 2020 года.

Одним из условий второго транша является реформирование судебной системы и продолжение борьбы с коррупцией.

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15
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