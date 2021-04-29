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четверг, 29 апреля 2021 10:45

Украине напомнили требования для получения второго транша от Евросоюза

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Украине напомнили требования для получения второго транша от Евросоюза
Украина рискует потерять второй транш. Фото: pixabay.com

Украина должна выполнить все требования для предоставления Евросоюзом второго транша макрофинансовой помощи в сумме 600 млн. евро. Иначе существует риск ее потерять.

Одними из условий является реформирование судебной системы и продолжение борьбы с коррупцией.

"Мы поддерживаем настрой на реформы в Украине и для этого разработали пакет помощи в 1,2 миллиарда евро. Половина этой суммы пока не поступила. Поставила себе задачу поговорить с соответствующими министрами, парламентариями, представителями Офиса Президента об условиях, касающихся предоставления второго транша помощи. Если мы не сможем этого сделать, то будет жаль", - сказала заместитель Генерального директора Директората по вопросам добрососедства и расширения Еврокомиссии, и.о. руководителя группы поддержки Украины Катарина Матернова.

За год пандемии в Украине продолжалось внедрение многих ключевых реформ, заметила Матернова. В частности, вспомнила фискальную децентрализацию, реформу госслужбы, открытие рынка сельхозземель и анбандлинг "Нафтогаза".

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Украина получит второй транш от ЕС после выполнения взятых на себя обязательств в восстановлении антикоррупционной архитектуры страны и при условии успешного сотрудничества с МВФ. Об этом 10 февраля заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис после переговоров с премьером Денисом Шмыгалем в Брюсселе.

Первый транш макрофинансовой помощи ЕС 600 млн евро Украина получила в декабре 2020 года.

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