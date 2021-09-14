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вторник, 14 сентября 2021 11:45

Украина ожидает $750 млн от МВФ

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Украина ожидает $750 млн от МВФ
Речь идет о втором транше МВФ по программе stand-by. Фото: Reuters

Украина выполнила все условия МВФ и ожидает транш в $750 млн. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции во вторник.

"Мы выполнили все условия, бенчамарковые показатели, которые были установлены в меморандуме с МВФ. Поэтому ожидаем положительного завершения миссии.

Ожидаем, что ориентировочно в декабре, конец ноября - это дата, когда возможен транш МВФ", - заявил премьер.

"После миссии должно проходить 5-7 недель подготовка и заседание борда МВФ. И после этого сразу идет транш. Мы не ожидаем, что миссия будет не успешной", - сказал Шмыгаль. Он назвал сотрудничество с МВФ "плодотворным".

"Состоялся недавно разговор президента Украины Владимира Зеленского с руководительницей МВФ. Сегодня барьеров в том, чтобы положительно завершить миссию и получить транш мы не видим. Транш должен быть в размере 750 миллионов долларов", - заявил глава правительства.

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