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суббота, 11 сентября 2021 16:24

МВФ отправит в Украину миссию для поддержки экономики

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МВФ отправит в Украину миссию для поддержки экономики
Миссия МВФ должна прибыть через 10-12 дней. фото: Reuters

Международный валютный фонд отправит в Украину миссию.

Она будет обрабатывать соглашение по программе кредитования Stand-by и поддерживать экономику Украины. Эксперты прибудут через 10-12 дней, сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован во время Ялтинского экономического форума, передает Lb.ua.

"Программа Stand-by фокусирует свое внимание на поддержке макро-стабильности и намерена подготовить Украину для следующего раунда структурных реформ", - сказал он.

Цель МВФ заключается в том, чтобы Украина догнала экономический уровень своих соседей.

"Рост запланирован Украиной в 3,4 процента неплохой, однако программа МВФ предусматривает, чтобы Украина экономически выровнялась со своими соседями", - говорит Рашкован.

Для этого Украине нужно больше роста, чем в Польше, Венгрии и Турции.

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"Мировая экономика будет расти на 6 процентов, поэтому мы должны стремиться к такому же росту. МВФ готов поддержать Украину в разработке политик, которые помогут решить эти вопросы", - подытожил он.

Украина ожидает транш от МВФ осенью. Государство рассчитывает на $ 700 млн. В ходе визита в США министра финансов Сергея Марченко с МВФ удалось достичь компромисса по многим вопросам. Стороны договорились о совместной работе для достижения соглашения.

9 июня 2020 Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии Covid-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 миллиарда долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021, что было одной из главных предпосылок для начала первого просмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

Миссия Международного валютного фонда 11 января 2021 возобновила в Украине работу по пересмотру программы stand-by. Работа продолжалась до 12 февраля. Миссия МВФ завершилась в Украине без принятия решения о пересмотре программы stand-by.

Для получения 2-го транша от Международного валютного фонда Украина должна выполнить 5 ключевых требований.

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