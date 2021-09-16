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четверг, 16 сентября 2021 15:37

В следующем году "минималка" вырастет на 200 грн

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В следующем году &quot;минималка&quot; вырастет на 200 грн
В то же время прожиточный минимум в июле вырастет до 2600 грн. Фото: @NationalBankOfUkraine

В декабре этого года минимальная зарплата вырастет до 6500 грн. Следующее повышение "минималки" будет в октябре 2022-го.

Осенью следующего года минимальная зарплата составит 6700 грн. Это предусмотрено в проекте госбюджета-2022, сообщает "Економічна правда".

"Несмотря на сплошной оптимизм, в Министерстве финансов не стали закладывать существенного роста социальных стандартов", - пишет издание.

В то же время прожиточный минимум для трудоспособных лиц, который в декабре этого года повысится до 2481 грн, в следующем будет расти в июле до 2600 грн и декабре до 2684 грн.

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От роста минимальной зарплаты и роста социальных стандартов правительство ожидает большего роста поступлений в бюджет от налогов на доходы.

Общие доходы бюджета в следующем году должны вырасти на 14,4% - до 1,267 трлн грн.

Кроме роста поступлений от налога на доходы физических лиц на 24,1% - до 171 млрд грн - на рост доходов повлияет оживление международной торговли и резкий скачок импорта.

Так, поступления НДС с импортных товаров в правительстве ожидается на уровне почти 400 млрд грн - на 13,2% больше, чем планируют собрать в этом году.

15 сентября Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2022 год. В правительстве заявили о стабильном курсе гривны.

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