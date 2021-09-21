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Три фракции не дадут голоса за отставку Разумкова, у Тимошенко сомневаются в таком сценарии вообще

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Три фракции не дадут голоса за отставку Разумкова, у Тимошенко сомневаются в таком сценарии вообще
Разумков возглавлял список "Слуги народа" на парламентских выборах. Фото: iportal.rada.gov.ua

Фракции "Европейская солидарность", "Голос" и ОПЗЖ не будут голосовать за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера, если этот вопрос будет вынесен на рассмотрение. А во фракции "Батькивщина" считают, что о таком сценарии рано говорить.

"Мы были единственной фракцией, которая не голосовала за его назначение. Боюсь, будем единственной фракцией, которая не будет голосовать за его увольнение", - цитирует сопредседателя фракции "ЕС" Ирину Геращенко "Інтерфакс-Україна".

Разумков возглавлял избирательный список партии "Слуга народа" и несет ответственность с президентом Владимиром Зеленским за "весь балаган", который они привели в парламент, сказала депутат.

"Но надо отдать должное - он пытается отстоять хотя бы минимальную независимость парламента", - заявила Геращенко.

Председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк также сообщил, что его команда отставки Разумкова не поддерживает.

"Точно не будем поддерживать. Мы за него голосовали. Он выполняет свою задачу. И хорошо, что работает по регламенту", - сказал депутат.

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Увольнение Разумкова не поддерживает и ОПЗЖ.

"Мы не поддерживаем замены спикера. Я считаю, что спикер занимает совершенно государственную позицию, поэтому он с уважением относится и к своей провластной фракции, и к оппозиции, дает возможность высказаться. Он придерживается регламента.

Единственная причина, почему его хотят заменить - он не полностью ручной и не выполняет всех прихотей Офиса президента", - сказал сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.

Заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев считает, что монобольшинство заменить Разумкова не решится.

"Обсуждение этой темы сейчас преждевременно. Потому что в глубине души думаю, что хоть в политике можно пойти на любую подлость, но на такую - вряд ли решатся", - сказал депутат.

В июне СМИ сообщали, что президент Владимир Зеленский и председатель Верховной Рады почти не общаются.

15 сентября Венецианская комиссия получила письмо от спикера касательно оценки президентского законопроекта об олигархах.

Разумков не послушал фракцию "Слуга народа", заявил председатель фракции Давид Арахамия.

Спикер действует не командно, сказал председатель партии "СН" Александр Корниенко.

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