50-100 тыс. за голос: Разумков просит органы проверить информацию о подкупе нардепов

Разумков просит антикоррупционные органы проверить информацию. Фото: iportal.rada.gov.ua

Народным депутатам якобы предлагают по "50-100 тысяч" за поддержку "некоторых отставок" во власти. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на Согласительном совете в понедельник.

"Мы сегодня видим много слухов, много сплетен, много информации в СМИ, существуют какие-то разговоры - кто-то кому-то предлагает 50-70-100 тысяч за голос за некоторые отставки. Я не совсем понимаю, в каких кабинетах это происходит, и кто ведет такие переговоры, но это точно отрицательно влияет на деятельность и на имидж ВР", - цитирует спикера "Українська правда"

Разумков не назвал валюту, которой якобы подкупают депутатов.

Он сказал, что "на фоне всего остального, что иногда происходит с нашими коллегами", такая информация депутатам не добавляет баллов.

Разумков также добавил, что он лично "почти уверен, что это не соответствует действительности", но просит антикоррупционные органы проверить эту информацию.

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В сентябре спикер парламента Дмитрий Разумков второй раз за год заразился коронавирусом. Спикер находится на самоизоляции. 15 сентября Венецианская комиссия получила письмо от Разумкова по оценке законопроекта об олигархах. Законопроект президента Владимира Зеленского не было смысла направлять в комиссию, а Разумков не послушал фракцию "Слуга народа", заявил ее председатель Давид Арахамия.