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четверг, 28 февраля 2019 07:43

Чиновники перед выборами хотят узаконить бриллианты и самолеты – эксперт

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Чиновники перед выборами хотят узаконить бриллианты и самолеты – эксперт
Решение Конституционного суда об отмене наказания за незаконное обогащение - вступает в острый конфликт с принципами е-декларирования. Фото: УНИАН

Решение Конституционного суда об отмене наказания за незаконное обогащение – это способ найти форму легализации незаконных богатств чиновников. Но это только возмутит общество.

Так считает директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко, пишет 24 канал.

"Идет поиск формы легализации незаконно полученных огромных богатств чиновников перед выборами президента. Бриллианты, дорогие машины, самолеты, недвижимость – есть, но этим можно хвастаться только тайно. Чиновники хотят прийти к власти с уже легализованными богатствами. Никто не знает, что будет после выборов", – отмечает Небоженко.

По словам политолога, Порошенко сделал огромную ошибку, заставив всех чиновников пройти е-декларирования. В публичной плоскости появились деньги власть имущих, источника которых никто из них в ближайшие сто лет не докажет. При том, что западные специалисты говорят: в е-декларирование попало 15-20% богатств украинских чиновников. Небоженко считает, что Конституционный суд зря коснулся этого вопроса перед выборами.

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"Решение Конституционного суда вступает в острый публичный конфликт с остатками е-декларирования. Рукописи горят, но не электронные счета. Кто-то решил упростить себе жизнь, а на самом деле обострил проблему несправедливости доходов и коррупции и вернул ее в эпицентр политической борьбы", – добавил Виктор Небоженко.

Эксперт отметил: после введения е-декларирования НАПК показало свое бессилие. Схема была проста – чиновники, которые попались на подозрительных доходах, создавали фирму, которая доказывала их "легальность". И никто из правоохранителей не мог вмешиваться. Кроме того, отмечает политолог, КС – лишняя архитектурное украшение украинской правоохранительной системы, что не выполняет своей роли в течение 15 лет.

Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. Речь об уголовной статье, где сказано, что когда человек, на который возложены государственные функции, не может подтвердить законность приобретения своих активов, то он может быть лишен свободы. Мотивация КС – положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности и ограничивает свободу человека и другие ее конституционные права.

Уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине ввели в 2015 году. Это было одним из требований Евросоюза на выполнение плана действий по визовой либерализации. А еще это было одним из обязательств Украины перед МВФ. Самое тяжелое наказание за незаконное обогащение – заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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28
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