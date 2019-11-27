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среда, 27 ноября 2019 20:55

Бывший глава Администрации президента пошел в партию кума Путина

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Бывший глава Администрации президента пошел в партию кума Путина
Райнин более 2 лет работал главой АП. Фото: fakty.ua

Бывший глава Администрации президента Петра Порошенко Игорь Райнин стал председателем харьковской областной организации "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Назначение состоялось 27 ноября в партийном офисе организации в Харькове, пишет "Українська правда"

На закрытом заседании Райнин благодарил прежнего "регионала" Юрия Бойка за поддержку и заявил о планах на местные выборы.

Сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко назвала Райнина "человеком в футляре" и "ситуативным попутчиком".

"Оппозиция - хорошее время потерять идеологических или ситуативных попутчиков, людей в футляре... Очистка делает команду сильнее", - написала она в Facebook.

В то же время другой нардеп из "ЕС" Ирина Фриз отреагировала: "Потому что "пятая колонна" Кремля работает. И свои кадры они тщательно хранили и продвигали для дискредитации деятельности команды пятого президента, саботаж принятых решений, манипулятивных сливов в СМИ во выгодным им углом".

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Игорь Райнин возглавлял АП с августа 2016 по май 2019 года. До этого был председателем Харьковской ОГА.

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