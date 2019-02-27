Бывшие регионалы организовали шабаш

"Оппозиционный блок" объявил сбор подписей против баллотирования нынешнего президента Петра Порошенко на второй срок.

Об этом с трибуны парламента сообщил кандидат в президенты и заместитель председателя фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул.

"Мы, "Оппозиционный блок", немедленно начинаем путь к народному импичменту. Всенародный сбор подписей против второго срока президента Порошенко", - сказал Вилкул.

Он признал, что сейчас парламент не сможет осуществить конституционную процедуру импичмента президента - для устранения главы государства от должности необходимо 338 голосов.

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Кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что фракция "Батькивщины" начинает процедуру импичмента президента Петра Порошенко после расследования журналистов об обогащении его окружения на оборонной сфере.

В БПП назвали заявления Тимошенко абсурдными, а она просто "сотрясает воздух, чтобы ее цитировали".