Бывшего заместителя министра обороны отправили в СИЗО

Речь идет о деле по покупке катеров от "Кузня на Рибальському". Скриншот с заседания суда: "Прямий".

Бывшего заместителя министра обороны при президенте Петре Порошенко, генерала Игоря Павловского арестовали на два месяца. Решение вынес Печерский районный суд города Киева в понедельник.

Суд также постановил, что альтернативой ареста может быть денежный залог в почти 500 млн грн, сообщает BBC.

Меру пресечения избирали всю прошлую неделю, каждый день заседания переносили.

Павловский сказал журналистам, что таких средств у него нет, а решение суда он будет обжаловать.

Государственное бюро расследований подозревает его, а также двух экс-начальников департамента Минобороны и председателя правления предприятия "Кузница на Рыбацком" Валерия Шандру в сговоре и организации снабжения армии в 2016-2018 годах военной техники низкого качества.

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Речь идет о десантных катерах "Кентавр" и автомобили неотложной медицинской помощи, которые, как считают следователи ГБР, не соответствовали установленным требованиям и не могли использоваться в Вооруженных силах Украины.

На прошлой неделе Печерский суд арестовал на два месяца Шандру, двух бывших подчиненных Павловского - Андрея Араптанова и Романа Башинского. Каждому из них установили залог в более 400 млн грн.

По подсчетам ГБР, действия должностных лиц привели к убыткам государству на более 475 млн грн. Наказание по инкриминируемым статьям предусматривает от семи до 10 лет заключения. Игорь Павловский все обвинения отрицает.

Партия "Европейская солидарность" заявила, что суд над боевым генералом Игорем Павловским и руководителем завода "Кузня на Рибальському" Валерием Шандрой - политически мотивированное преступление власти, которое вписывается в кампанию по дискредитации защитников Украины.

"Генерал Павловский - один из ключевых командующих обороной Мариуполя в 2014 году, за что против него возбуждено несколько уголовных дел в России. За время его работы заместителем министра обороны в 2015-2019 годах в Вооруженные силы Украины поставили рекордное количество образцов вооружения и военной техники.

Показательно, что кампанию против "Кузня на Рибальському", которая сыграла важную роль в укреплении Военно-морских сил Украины, развязали именно в момент активизации российской военщины в акватории Черного и Азовского морей", - сообщили в партии.

Лидер "ЕС" Петр Порошенко назвал президента Владимира Зеленского "заказчиком и организатором этого политически мотивированного дела".

"Как и дела многих других генералов, рассыпались - генерала Марченко, генерала Шевчука, генерала Назарова. И не только генералов - Риффмастера с Сил специальных операций, депутата Федыны, Маруси Звиробий.

Это то, чем занимался Янукович. Кто-то хочет быть похожим на Путина или на Лукашенко, он все ближе и ближе приближается к Януковичу", - заявил Порошенко.

В начале июля Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд уголовное производство относительно Олега Гладковского, первого заместителя секретаря СНБО времена президентства Порошенко. Гладковского обвиняют в нанесении ущерба государству на 17,44 млн грн при закупке грузовых автомобилей в корпорации "Богдан".