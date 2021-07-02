Дело Гладковского передали в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд уголовное производство касательно Олега Гладковского, первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны времен президентства Петра Порошенко.

Его обвиняют в нанесении ущерба государству в 17,44 млн грн.

Гладковский, бывший заместитель министра обороны Игорь Павловский и бывший директор департамента Минобороны Андрей Араптанов в 2017 году организовали закупку грузовых автомобилей по завышенным ценам, по версии следствия.

Поставщиком было предприятие "Автосборочный завод №2" корпорации "Богдан", президентом которой сейчас является Гладковский.

Поставщику незаконно переплатили 17,44 млн грн, сообщила прокуратура.

Следствие вело Национальное антикоррупционное бюро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хищения в оборонке: Зеленский заговорил о тюрьмах

В апреле НАБУ объявляло в розыск сына Олега Гладковского - Игоря. Бюро расследовало схему в оборонных закупках. Затем в САП сообщили, что вручили сыну бывшего чиновника обвинительный акт, дело передали в суд.

В феврале-марте 2019-го журналисты Bihus.info обнародовали расследования о поставках контрабандных российских деталей.

После этого пятый президент Порошенко уволил Гладковского с СНБО. Тот вернулся на пост президента "Богдана", где работал до государственной службы.