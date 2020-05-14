Бывшего "регионала" поймали на лжи

Журналисты ловят Бойко на манипуляциях не впервые. Фото: Олег Федонюк, Facebook

Народный депутат и сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь", бывший "регионал" Юрий Бойко солгал о медицинской реформе. Об этом сообщает Bihus.info.

Журналисты приводят цитату Бойко с эфира связанного с кумом президента РФ Путина Виктором Медведчуком телеканала "112 Україна": "Это было предусмотрено вторым этапом – закрыть туберкулезные диспансеры, психбольницы и отправить людей на улицы".

На самом деле Национальная служба здоровья уже заключила договоры с 48 тубдиспансерами. В каждой области есть заведение, где будет оказываться помощь больным туберкулезом.

По статистике на сайте Центра общественного здоровья, в 2018 году в Украине функционировали 68 противотуберкулезных диспансеров. В 2019-м - 93 заведения, которые относились к туберкулезной службе.

Аналогичная ситуация - с психиатрическими больницами. По состоянию на 12 мая, НСЗУ заключила 198 договоров со специализированными учреждениями здравоохранения в рамках пакета "Психиатрическая помощь взрослым и детям" и 234 контракта - в рамках пакета "Лечение лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной терапии".

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НСЗУ будет платить за предоставление стационарной психиатрической помощи при расстройствах психики и поведения, если оказание помощи возможно только в условиях стационара, а также за предоставление амбулаторной помощи при расстройствах психики и поведения в соответствии с потребностями пациентов.

Второй этап медицинской реформы, который стартовал 1 апреля, касается узкопрофильных специалистов (урологов, отоларингологов, эндокринологов и т.п.) и предусматривает новую схему оплаты их работы. Идея в том, чтобы пациент мог свободно выбирать врача и медучреждение - из тех, которые подписали соглашение с Национальной службой здоровья. Служба в свою очередь действует, как государственная страховая компания. Из госбюджета к ней поступают средства за каждого гражданина, как страховые взносы. После чего НСЗУ выплачивает все страховые случаи. За предоставленные услуги больницы заплатит НСЗУ. Направить пациента к специалисту должен семейный врач, иначе платить придется самостоятельно.

Бесплатно будут лечить только в заведениях, которые подписали договор с НСЗУ. Чтобы подписать такой договор, медучреждения должны быть коммунальными некоммерческими предприятиями, компьютеризированными и зарегистрированными в электронной системе здравоохранения E-Health.

С 1 апреля медицинский персонал должен вести все медицинские записи в электронном виде. Руководители медучреждений должны были выбрать из 27 пакетов медицинских услуг только те, которые заведение сможет предоставлять качественно.

В Министерстве здравоохранения также отметили, что закрытие туберкулезных диспансеров - это миф. Если медучреждение не имеет достаточного количества пациентов, чтобы покрыть свои потребности в финансировании согласно тарифу, оно может получить дофинансирование по региональной программе, перепрофилироваться, например, в хоспис или объединить несколько услуг.

Бойко уже прибегал к манипуляциям в сфере образования. В частности заявлял, что в небольших городах школьники смогут учиться только до 9 класса. А в старшую школу вынуждены будут выезжать в большие населенные пункты. Однако, это утверждение некорректно - принятый закон не предусматривает озвученных ограничений, пишут журналисты.

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