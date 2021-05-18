Бутусов уволился с должности советника министра обороны. Говорит о хищениях в армии

Бутусов был советником министра с декабря прошлого года. Фото: "Радіо Свобода"

Журналист Юрий Бутусов сложил полномочия советника на общественных началах министра обороны Андрея Тарана. Об этом в среду сообщил в Facebook.

"Угроза полномасштабной российской агрессии вскрыла грубейшие провалы и недостатки в работе Министерства обороны, однако проблемы армии не анализируются и подменяются показухой.

Министр обороны не реагирует даже на те элементарные проблемы, о которых публично заявляет комитет по обороне ВР, такие как питание, постройка арсеналов, Гособоронзаказ, кризисное положение с боеприпасами. А тем временем воровство в армии на топливе, закупках, ремонтах остается массовым явлением. Никто не несет ответственности", - заявил он.

"В разгар войны провален Гособоронзаказ 2020-года, и сейчас также срывается Гособоронзаказ 2021-го года, окончательный годовой план в конце мая не передан исполнителям", - написал Бутусов.

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В декабре прошлого года в Верховной Раде призвали к увольнению Андрея Тарана с должности министра обороны. Тогда член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявлял, что Таран "завалил все, что можно завалить" "Законотворческой деятельности нет, сотрудничества с парламентом нет, реформ нет", - говорил Рахманин.