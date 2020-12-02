"Завалил все, что только можно" - в Раде раскритиковали министра обороны

Андрей Таран возглавляет Минобороны с марта. Фото: mil.gov.ua

В Верховной Раде призывают к увольнению Андрея Тарана с должности министра обороны. Об этом шла речь на заседании парламента в среду.

"Для того, чтобы родился ребенок, нужно 9 месяцев. Но выясняется, что 9 месяцев недостаточно, чтобы родился министр из человека, который занимает эту должность", - заявил с трибуны нардеп от "Голос", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

В четверг истекает 9 месяцев, как Таран возглавляет Минобороны, напомнил нардеп.

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"9 месяцев спустя должны констатировать - можно вытерпеть плохого министра, радоваться хорошему, у Министерства обороны министра нет. И страна на 7 году войны не может себе позволить роскошь держать человека, который не является министром. Который не известно, что делает на должности, которая крайне важна для государства.

Это слишком большой роскошь - содержать за государственный счет человека, который завалил все, что можно завалить. Законотворческой деятельности нет, сотрудничества с парламентом нет, реформ нет.

Есть подразделения, которые до сих пор не имеют постоянного пункта дислокации, живут между окопами и палатками на собрании. Есть огромные проблемы с горюче-смазочными материалами, едой. Так и не понятно, что Министерство собирается закупать, какую армию собирается делать", - заявил Рахманин.

"Давайте соберемся мыслями и предложим президенту найти другого, достойного кандидата", - сказал нардеп.

Верховная Рада назначает министра обороны по представлению президента. Парламент назначил Андрея Тарана министром по представлению президента Владимира Зеленского в марте этого года.