"Завалил все, что только можно" - в Раде раскритиковали министра обороны

 
Ексклюзивы
1/5
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 4086
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 513
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 252
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 180
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 243
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2025
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2691
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 738
Фото
Все фото
5
8
5
6
7
&quot;Львовщина показала пример объединения&quot;: 5 партий подписали меморандум
"Львовщина показала пример объединения": 5 партий подписали меморандум
&quot;За пять лет Львовщину не узнаете!&quot;: председателя облсовета выбрали со скандалом
"За пять лет Львовщину не узнаете!": председателя облсовета выбрали со скандалом
&quot;Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз&quot; - женатый &quot;слуга&quot; переписывался с любовницей в Раде
"Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз" - женатый "слуга" переписывался с любовницей в Раде
Кличко принял присягу мэра Киева
Кличко принял присягу мэра Киева
Возле здания Зеленского установят каток
Возле здания Зеленского установят каток
Видео
Все видео
На Майдане мы отвоевали право самоопределяться как нация — Качурец
На Майдане мы отвоевали право самоопределяться как нация — Качурец
Марш миллиона: началась Революция достоинства
Марш миллиона: началась Революция достоинства
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
Потапа упрекнули, что он собирается петь с фанаткой Путина, которая топчется в оккупированном Крыму. Он попытался отшутиться
Потапа упрекнули, что он собирается петь с фанаткой Путина, которая топчется в оккупированном Крыму. Он попытался отшутиться
В облсовете заявили, что нардеп болен Covid-19 и выгнали его
В облсовете заявили, что нардеп болен Covid-19 и выгнали его
Интервью
1/5
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Просмотров: 126
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 396
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 4086
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 513
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1494
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
01 декабря 2020
Просмотров: 126
Шлях "реактивної" Нільссон не для нас
Зі стійких тенденцій сучасного біатлону хотів би відзначити дві. Перша – намагання російських біатлоністів "другого ешелону" змінити країну, за ...
среда, 02 декабря 2020 11:05

"Завалил все, что только можно" - в Раде раскритиковали министра обороны

  Комментировать
&quot;Завалил все, что только можно&quot; - в Раде раскритиковали министра обороны
Андрей Таран возглавляет Минобороны с марта. Фото: mil.gov.ua

В Верховной Раде призывают к увольнению Андрея Тарана с должности министра обороны. Об этом шла речь на заседании парламента в среду.

"Для того, чтобы родился ребенок, нужно 9 месяцев. Но выясняется, что 9 месяцев недостаточно, чтобы родился министр из человека, который занимает эту должность", - заявил с трибуны нардеп от "Голос", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

В четверг истекает 9 месяцев, как Таран возглавляет Минобороны, напомнил нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина должна быть в ЕС и НАТО, Россия - агрессор: результаты опроса

"9 месяцев спустя должны констатировать - можно вытерпеть плохого министра, радоваться хорошему, у Министерства обороны министра нет. И страна на 7 году войны не может себе позволить роскошь держать человека, который не является министром. Который не известно, что делает на должности, которая крайне важна для государства.

Это слишком большой роскошь - содержать за государственный счет человека, который завалил все, что можно завалить. Законотворческой деятельности нет, сотрудничества с парламентом нет, реформ нет.

Есть подразделения, которые до сих пор не имеют постоянного пункта дислокации, живут между окопами и палатками на собрании. Есть огромные проблемы с горюче-смазочными материалами, едой. Так и не понятно, что Министерство собирается закупать, какую армию собирается делать", - заявил Рахманин.

"Давайте соберемся мыслями и предложим президенту найти другого, достойного кандидата", - сказал нардеп.

Верховная Рада назначает министра обороны по представлению президента. Парламент назначил Андрея Тарана министром по представлению президента Владимира Зеленского в марте этого года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Завалил все, что только можно" - в Раде раскритиковали министра обороны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
декабря

Польша и Канада признали независимость Украины

Командиры украл казну й сбежал к врагу

Князь победил братьев и занял престол

Год назад обнаружили первый случай неизвестной пневмонии в Китае

Самое читаемое
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде 2 Просмотров: 22104
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
8
 Просмотров: 10899
Назвали самые вредные продукты для суставов
Назвали самые вредные продукты для суставов
 Просмотров: 9900
&quot;Долбодятлы, я научу вас любить страну&quot; - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
 6 Просмотров: 8631
&quot;Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз&quot; - женатый &quot;слуга&quot; переписывался с любовницей в Раде
"Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз" - женатый "слуга" переписывался с любовницей в Раде
5
 1 Просмотров: 8100
Политика
"Слуга" прокомментировала отказ от заключения за недостоверное декларирование
"Слуга" прокомментировала отказ от заключения за недостоверное декларирование Просмотров: 45
Россию ждут "смутные времена" - СМИ
Россию ждут "смутные времена" - СМИ Просмотров: 36
Поддержка локдауна среди украинцев выросла - опрос
Поддержка локдауна среди украинцев выросла - опрос Просмотров: 63
Милованов вернулся в команду Зеленского
Милованов вернулся в команду Зеленского Просмотров: 117
Обыски на Закарпатье: Венгрия пожаловалась в НАТО
Обыски на Закарпатье: Венгрия пожаловалась в НАТО Просмотров: 117
Больше всего комментируют
24
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе – Еврокомиссия
8
"Новая проукраинская партия появиться до следующих выборов" - Игорь Лапин
6
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
3
На Едином казначейском счете осталось меньше 20 млрд грн
2
Гетманцев лоббирует монополизацию авторынка Украины - СМИ
Голосов: 18457
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть