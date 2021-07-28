Брату одиозного Вовка уменьшили залог

Юрия Зонтова задержали в апреле.

Высший антикоррупционный суд продлил до 7 сентября срок содержания под стражей брата председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка Юрия Зонтова. Его Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в подстрекательстве к даче взятки.

Решение 23 июля принял судья ВАКС, сообщает "Слово і діло"

В апреле суд арестовал Зонтова с альтернативой 35,18 млн грн залога. Апелляционная палата ВАКС оставила это решение без изменений. В мае ему продлили арест, но уменьшили залог до 27,24 млн грн.

В связи с приближением даты завершения действия ареста прокурор САП просил его продолжить. Изучив ходатайство, судья его удовлетворил частично. Он продлил арест, но уменьшил размер залога до 21,56 млн грн, которая позволит Зонтову выйти из СИЗО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обещание Зеленского "Весна придет - сажать будем" оказалось пшиком

В апреле суд разрешил НАБУ принудительно взять биологические образцы отпечатков пальцев рук и ладоней Зонтова, так как тот отказывался это делать.

Бюро подозревает председателя ОАСК Вовка в создании преступной организации, попытке захвата государственной власти.

Четыре месяца назад президент Владимир Зеленский вносил в Верховную Раду неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева".

В апреле брата председателя ОАСК и адвоката Юрия Донца задержали детективы НАБУ. Правоохранители обнаружили более $3,7 млн, €840 тыс., 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей наличными. Детективы бюро подозревают их в намерении передать $100 тыс. взятки судьям ОАСК за вынесение "нужного" судебного решения по одному из дел. Зонтов работал заместителем начальника Службы внешней разведки, сообщал журналист Юрий Бутусов. Высший антикоррупционный суд арестовал имущество брата Вовка.