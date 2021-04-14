Имущество брата Вовка арестовали

НАБУ обнаружило более $3,7 млн наличными. Фото: @nabu.gov.ua

Высший антикоррупционный суд арестовал имущество брата председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка, адвоката Юрия Зонтова. Его подозревают в подстрекательстве к даче взятки судье ОАСК.

Решение следственный судья ВАКС принял 12 апреля, сообщает "Слово і діло"

Судья наложил арест на 2 квартиры, недостроенный дом, нежилые помещения, земельный участок и автомобиль Зонтова.

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По версии следствия, адвокаты Юрий Донец и Зонтов сговорились для подстрекательства к даче $100 тыс. взятки ликвидатора страховой компании "АКС Кепітал" Сергея Коваленко. Эти средства якобы должны были передать судье ОАСК за удовлетворение иска этой страховой компании к налоговой Киева, в котором просили отменить налоговое уведомление.

Средства Коваленко якобы передал двумя траншами: сначала $10 тыс, а затем оставшуюся сумму в $90 тыс.

По словам прокурора САП в суде, $20 тыс. нашли у подозреваемого Донца, а $80 тыс. – у брата председателя ОАСК.

8 апреля ВАКС арестовал Зонтова с альтернативой 35,18 млн грн залога.

6 апреля брата председателя ОАСК и еще одного адвоката задержали детективы НАБУ. Правоохранители обнаружили более $3,7 млн, €840 тыс., 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и100 шекелей наличными. Зонтов работает заместителем начальника Службы внешней разведки, сообщил журналист Юрий Бутусов.