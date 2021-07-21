Брат Вовка отказался предоставить отпечатки пальцев - суд разрешил взять их принудительно

Служба внешней разведки уволила Юрия Зонтова.

Высший антикоррупционный суд разрешил Национальном антикоррупционном бюро принудительно взять биологические образцы отпечатков пальцев рук и ладоней брата председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка Юрия Зонтова.

Такое решение принял следственный судья 8 июля, пишет портал "Слово і діло".

Детектив в ходатайстве сообщил, что во время обыска криминалист обнаружил и изъял следы папиллярных узоров с ряда предметов.

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Назначили экспертизу о принадлежности отпечатков Зонтову. Для этого нужны образцы его папиллярных узоров, о чем попросил эксперт. Прокурор САП вынес постановление о взятии отпечатков. Однако подозреваемый отказался добровольно предоставить образцы.

Детектив обратился к ВАКС с ходатайством о разрешении на принудительное взятие биологических образцов отпечатков пальцев рук и ладоней Зонтова с привлечением судебных экспертов или специалистов. Адвокат подозреваемого отрицал, потому что якобы отпечатки не являются биологическими образцами. Впрочем, судья ходатайство удовлетворил.

В апреле брата председателя ОАСК и адвоката Юрия Донца задержали детективы НАБУ. Правоохранители обнаружили более $3,7 млн, €840 тыс., 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей наличными. Детективы бюро подозревают их в намерении передать $100 тыс. взятки судьям ОАСК за вынесение "нужного" судебного решения по одному из дел. Зонтов работал заместителем начальника Службы внешней разведки, сообщал журналист Юрий Бутусов. Высший антикоррупционный суд арестовал имущество брата Вовка.