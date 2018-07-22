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воскресенье, 22 июля 2018 11:30

БПП и "Народный фронт" разделили между собой руководящие должности в ГБР

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БПП и &quot;Народный фронт&quot; разделили между собой руководящие должности в ГБР
Не все группы влияния удовлетворены окончательным списком кандидатов в руководители ГБР. Фото: Фото: komiretz.com

Список кандидатов на руководящие должности в Госбюро расследований состоит из представителей двух политических сил - "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта".

Об этом написал эксперт "Реанимационного пакета реформ" Александр Леменов, передает DT.UA.

В списке 27 кандидатов. Их внешняя конкурсная комиссия по избранию руководства ГБР согласовала 19 июля и передала на утверждение директору ГБР Роману Трубе.

Эксперт отмечает, что список складается из представителей БПП и НФ, несмотря на то, что кандидатов в комиссию делегировали Верховная Рада, президент и Кабмин.

"За каждую должность боролись не на жизнь, а на смерть группы Авакова-Купранца, Демчины-Грановского и Пашинского. Именно упомянутые политико-правоохранительные "игроки" распределили между собой должности", - отметил Леменов.

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Организации Statewatch и "Автомайдан" сообщили, что половина кандидатов на должности руководства Государственного бюро расследований - "лица с сомнительной репутацией". Один из кандидатов - судья Евгений Аблов, который в декабре 2013 года обязал "Беркут" разогнать Майдан.

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