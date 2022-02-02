Большинство украинцев не хотят вбухивания денег в "Большое строительство" Зеленского

Программу начали два года назад. Фото: president.gov.ua

Большинство украинцев считают, что важнее тратить средства государственного бюджета на армию, чем на программу "Большое строительство" президента Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова с 28 по 31 января.

57,1% респондентов считают, что в сложившейся ситуации важнее тратить деньги на укрепление Вооруженных сил Украины, а не на реализацию "Большого строительства".

"Так считают от 39,9% опрошенных на юге страны до 76,7% – на западе", – пишут социологи.

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Противоположного мнения всего 22%. Трудно сказать – отметили 21%.

Опросили 1206 респондентов во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность исследования не превышает 2,9%.

Программу президента "Большое строительство" объявили в марте 2020 года. Ее координирует в Офисе президента заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко. Украина потеряла на программе 55 млрд грн, посчитали журналисты.