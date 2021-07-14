"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку

"Из-за того, что команда Зеленского пытается обходить систему "Прозорро", есть риск возврата к коррупционной системе", говорит Владимир Шульмейстер. Фото: "Громадское"

"Большое строительство", которому 15 июля исполнится 500 дней, для команды президента Владимира Зеленского больше пиар, чем крупный инфраструктурный проект. Об этом Gazeta.ua рассказал Владимир Шульмейстер, основатель общественного объединения "Инфраструктурный совет".

"Большое строительство" – это одновременно и масштабный инфраструктурный проект, и пиар-проект команды Зеленского. Хотя пиара здесь больше. Проект реальный масштаб финансирования колоссальный. На дороги идут из дорожного фонда большие деньги – 3-4 миллиардов долларов в год. Невиданные для Украины. Из-за чего возникают коррупционные риски. В команде Зеленского тему строительства дорог подхватили. Она летит, потому что там есть деньги. Из-за очень многие депутаты из "слуг" и не только собираются вокруг этого проекта", – говорит Шульмейстер.

"Дороги строят и это чувствуется. Когда есть ресурс, то его надо трансформировать в качественные дороги. Но важно инвестировать деньги также в порты, аэропорты, железную дорогу. Я говорил об этом Зеленскому еще в предвыборном штабе. Но запомнил он только дороги, потому что все остальное – стоит", – говорит Шульмейстер.

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"В случае строительства дорог есть картельный сговор между небольшим количеством компаний, которые делят тендеры между собой. Это не хорошо для страны. Если бы была открытая конкуренция, то цена за 1 километр дороги была бы значительно ниже. Сегодня она завышена", – говорит Шульмейстер.

Добавляет: "В том, что команда Зеленского пытается обходить систему "Прозорро", есть риск возврата к коррупционной системы. Жаль, что нынешняя власть пошла по этому пути, как и их предшественники. Это преступно для страны. Надеюсь, когда придет настоящий хозяин, который захочет для страны сделать хорошо, тогда накажут тех, кто менял правила".

Относительно ситуации с разделом "ковидного фонда" на дороги – это ошибка менеджмента, говорит эксперт. Продолжает: "Когда есть ограниченный ресурс – недостаточно денег на решение вопроса с короновирусом и инфраструктурными объектами – управленец должен определить приоритеты. Что важнее для страны – бороться с вирусом или строить дороги. Это тот случай, когда премьер сделал ошибку. Ему, скорее всего, дали неправильную информацию. Сделали неправильные прогнозы. Деньги вместо борьбы с тяжелой болезнью пошли на дороги. Нельзя было выводить деньги в таком количестве из этого фонда".

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Впрочем вопрос можно было легко исправить, отмечает Шульмейстер. "Дорожный фонд пополняется регулярно. С акциза при импорте нефтепродуктов. Можно было сделать обратную транзакцию. Часть денег те же депутаты могли с Дорожного фонда отправить обратно. Так не сделали", – говорит эксперт.

15 июля 2020 началось "Большое строительство". Запуск проекту объявил експремьер Алексей Гончарук 1 марта. На строительство и ремонт дорог в 2020 потратили 120 млрд грн. Сделали или отремонтировали 4056 км дорог государственного значения и 2527 км – местного значения, сообщается на сайте проекта. В 2021 году 89 млрд грн государственного бюджета пойдут на финансирование социальной инфраструктуры "Большого строительства". На ремонт дорог заложено 132 млрд грн. Еще почти на 80 млрд грн Минфин обещает предоставить госгарантий на кредиты под дорожное строительство. 18 июня 2020-го Верховная Рада проголосовала за перераспределение денег из Фонда борьбы с Covid-19 на "Большое строительство". Фонд в 65 млрд грн создали для борьбы с коронавирусом. На борьбу с болезнью потратили около 30 млрд грн. 35 млрд направили на "Большое строительство".