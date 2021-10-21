Ближайших изменений, кроме отставки Абрамовского, в правительстве не будет - спикер

Кадровых перезагрузок в ближайшее время не будет, сказал спикер. Фото: @KabminUA

Пока не планируют голосование за смену министров, кроме рассмотрения отставки главы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук на брифинге, сообщает "Українська правда"

"Я могу комментировать кадровые решения только в случае, если есть для этого основания. Вот я могу сказать, что по господину Абрамовскому основание есть. И это основание - его заявление личное, что он хочет сложить полномочия.

Что касается других членов правительства, по состоянию на сейчас, у меня оснований говорить о каких-то кадровых "перезагрузках", "перемещениях" - нет", - сказал спикер.

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19 октября стало известно, что министр Абрамовский написал заявление об отставке. Заявление поступило в Верховную Раду. На должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов претендует народный депутат от "Слуги народа" Андрей Жупанин.