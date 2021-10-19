Отставки в правительстве: первый министр написал заявление

Роман Абрамовский в должности министра с июня прошлого года. Фото: @EnvironmentalofUkraine

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление об отставке.

Об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия журналистам во вторник.

"Точно найдутся голоса. У нас по аналогичным вопросам всегда баталии. В первую очередь претензия, которую озвучили на фракции, - экоинспекция в регионах коррупционная.

Сейчас еще нет кандидата. Будет временно исполняющий обязанности - человек, которого определит правительство. Примерно за неделю или немного больше определимся с кандидатом", - рассказал Арахамия.

Касательно замены министра, то глава президентской фракции сказал: "Мы бы хотели, чтобы был кто-то из наших депутатов. Но мажоритарщиков я не отпускаю. А списочников сейчас изучаем".

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В сентябре СМИ сообщали, что наиболее вероятные кандидаты на вылет в правительстве: министр соцполитики Марина Лазебная, вице-премьер Олег Уруский и министр экологии Абрамовский. Также называли фамилию министра обороны Андрея Тарана. Правительство во главе с Денисом Шмыгалем Верховная Рада назначила 4 марта 2020 года. С тех пор С тех пор правительство работает без иммунитета и программы деятельности.