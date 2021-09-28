Список министров на вылет изменился - СМИ

Правительство Шмыгаля работает с марта прошлого года. Верховная Рада до сих пор не утвердила его программу. Фото: kmu.gov.ua

Народные депутаты от "Слуги народа", которым в октябре предложат сменить нескольких министров, до сих пор не понимают, кого именно. Список кандидатов на вылет изменился.

Об этом сообщила "Українська правда".

По информации издания, на конец сентября наиболее вероятные кандидаты на вылет такие: министр соцполитики Марина Лазебная, вице-ремьер Олег Уруский, министр экологии Роман Абрамовский.

Ранее активно говорили об увольнении министра обороны Андрея Тарана. Но похоже, его снова закинут в долгий ящик, пишет СМИ.

Ближе к следующей неделе список кандидатов на вылет может измениться.

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Фракция "Слуга народа" проведет выездное заседание в Трускавце 1-2 октября. Планируют приезд членов правительства и президента Владимира Зеленского. Из сообщений СМИ, на совещании обсудят кадровые ротации - замену спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, четырех министров. После совещания в Трускавце объявят кандидатов в министры.