О кадровых перестановках в правительстве объявят после Трускавца - Арахамия

"Слуги" соберутся на совещание в Трускавце на этой неделе.

После совещания в Трускавце объявят кандидатов в министры.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Україна 24".

"Кадровые изменения стоят. Я их анонсировал к концу сентября, чуть-чуть мы задерживаемся. Условно это будет первая декада октября.

И мы в Трускавце эти вопросы обсуждать будем в том числе. Как раз, я думаю, по приезду уже будут плюс-минус анонсированы кандидаты. И уже хранить это в секрете не будет иметь никакого смысла", - заявил нардеп.

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В то же время Арахамия заявил, что вопрос изменения председателей парламентских комитетов сейчас не рассматривают.

"Я слышал сегодня впервые эту информацию от одного из глав комитетов, который мне позвонил, говорит: журналисты спрашивают, действительно ли у нас есть кадровые вопросы по главам комитетов на нашем совещании.

У нас не планируется никаких изменений обсуждать в вопросе глав комитетов", - рассказал депутат.

В понедельник СМИ сообщили, что во время большого совещания партии "Слуга народа" в Трускавце, которая состоится 1-3 октября, планируют обсудить кадровые ротации - замену спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, четырех министров и нескольких председателей парламентских комитетов.