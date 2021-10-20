"Слуга"-претендент на кресло министра хочет собеседование с Ермаком

"Слуга народа" заявил, что ему важно согласование в Офисе президента.

На должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов претендует народный депутат от "Слуги народа" Андрей Жупанин.

"Слуга" пообщался с журналистами в кулуарах.

Жупанин заявил, что разговаривал с председателем фракции "СН" Давидом Арахамией и премьер-министром Денисом Шмигалем.

"Однако разговоров с представителями Офиса президента у меня не было. Поэтому если меня хотят видеть в этом кресле, было бы логично, чтобы со мной провел собеседование заместитель председателя Офиса президента или председатель Офиса, или даже президент", - заявил нардеп.

Жупанин назвал себя "членом команды" и "отличником".

"Без воли президента я на себя не взял бы такой грех - согласиться на подобную роль.

Возможно, в контексте Конституции и законодательства мы можем с президентом эти вопросы не согласовывать. Но для меня важно, чтобы мою кандидатуру одобрил и поручил мне эту задачу президент", - заявил "слуга".

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Андрей Жупанину 32 года. Он родом из города Виноградов Закарпатской области. Попал в Верховную Раду по №110 в списке "Слуги народа". Является членом Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

До работы нардепом работал юристом.

19 октября стало известно, что министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление об отставке. Заявление министра поступило в Верховную Раду.