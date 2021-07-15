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четверг, 15 июля 2021 12:40

Бесплатный борщ и вечер под МВД - сети гудят об увольнении Авакова

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Сегодня Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. На восьмом году его руководства МВД. Спикер Дмитрий Разумков благодарил Авакова. Самого министра в сессионном зале не было.

По президентства Зеленского Аваков успел быть министром в двух правительствах. В партии "Слуга народа" заявили, что готовы выдвинуть его кандидатом в мэры Харькова.

В социальной сети Facebook и Telegram активно комментируют отставку и кандидатуру министра, предложенную Зеленским.

Сергей Гришин, журналист

"Хочу поблагодарить Арсена Борисовича. За Княжичи. За Кагарлык. За Кирилла. За Боцмана. За Дейдея. За Голубана. За дело Шеремета. За "беркутов". За Киву. И это я еще не гуглил, так на вскидку. Спасибо"

Паб "Кутовий Паб" в Киеве угощает бесплатным борщом.

"Для многих гостей нашего заведения сегодня особый день, ведь много лет они ходили на акции и в суды, рисовали граффити, писали статьи, проводили расследования и делали еще много-много чего чтобы... один черт ушел со своего поста и эта страна стала немного лучше .

Поэтому празднуйте день без черта вместе с нами, потому что завтра может появиться новый. Борщ за наш счет!"

Автор: @kutovyy.pub
 
 

Михаил Ткач, журналист

"Я понимаю на какую жертву я иду", - сказал господин Монастырский после того как на заседании фракции президент предложил ему возглавить МВД.

Пока люди, которым судьба (а последние два года точно будет говорить - случай) дает шанс возглавить страну, министерство или любое высокое направление службы государству будут воспринимать это как жертву, а не большую честь, они и будут мучиться, а под их руководством и целая страна.

Один кандидат в президенты в 2019 году бравыми роликами убеждал "я готов", а теперь два года для чего-то регулярно убеждает, что нет времени на детей. Хотя обычно едет домой в шесть-семь вечера. А другой - должность министра внутренних дел еще до назначения воспринимает как жертву.

Жертвы - это не здесь в Киеве, где вы во время войны получаете охрану, бронированное авто, офис в центре столицы и уникальную возможность двигать страну вперед. Служение - привилегия, а не жертва. Не хотите - не надо. Вы же слуги народа или для себя?"

Председатель Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат от "Слуга народа" Денис Монастырский, которого президент Зеленский предлагает на министра внутренних дел, подписал положительный отзыв на диссертацию депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы.

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Дата
15
июля

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