Монастырский написал положительный отзыв на скандальную диссертацию Кивы

Претендент на главу МВД писал позитивный отзыв на скандальную диссертацию Кивы. Фото: 5.ua

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский написал отзыв на диссертацию депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы.

В ней отмечаются положительные моменты диссертации. Об этом сообщает издание ZN.ua, получившее в распоряжение соответствующий документ.

Монастырский поддержал Киву, тогда как общественность возмущалась "защитой" его диссертации в апреле.

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Справка о "практическом внедрении результатов диссертационного исследования" Кивы датирована 25 января 2021 года.

ZN.ua считает, что отзыв Монастырского свидетельствует, что он - "человек команды", ведь Кива приближен к действующему министру внутренних дел Арсену Авакову.

Соратник Виктора Медведчука, нардеп от прокремлевской ОПЗЖ Виктор Черный, защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению с такими же фальсификациями, как и его коллега во фракции Илья Кива.

Свою кандидатскую диссертацию Черный защитил в марте в Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП). Научный руководитель Киви Владимир Гурковский был заместителем председателя диссертационного совета, перед которой Черный защищался.