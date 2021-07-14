Аваков начнет свой реванш против Зеленского из Харькова - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
2 Просмотров: 396
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
1 Просмотров: 882
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
1 Просмотров: 6435
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Просмотров: 405
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
Просмотров: 981
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
1 Просмотров: 639
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 6309
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Просмотров: 4204
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 243
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 711
Фото
Все фото
6
3
3
3
8
Зеленский системно преследует защитников Украины - депутаты из ЕС на акции поддержки генерала Павловского
Зеленский системно преследует защитников Украины - депутаты из ЕС на акции поддержки генерала Павловского
Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
&quot;Дружбу&quot; с россиянами разбили за час
"Дружбу" с россиянами разбили за час
ОПЗЖ установила камень о &quot;братстве&quot; с россиянами
ОПЗЖ установила камень о "братстве" с россиянами
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Видео
Все видео
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
"Слуги" Арахамия и Корниенко нахваливают китайских коммунистов: видео
"Слуги" Арахамия и Корниенко нахваливают китайских коммунистов: видео
Зеленский показал себя хамом в отношении граждан - журналист
Зеленский показал себя хамом в отношении граждан - журналист
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
Интервью
1/5
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно - эксперт
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно - эксперт
Просмотров: 243
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
Просмотров: 414
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
1 Просмотров: 873
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 1017
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 1548
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
11 июля 2021
8 Просмотров: 1764
Росія вмерла
– Як розпався СРСР, поклав погони на стіл і пішов з армії, – розповідав Віктор Олександрович три роки тому. Дядько знайомого Олега ...
среда, 14 июля 2021 09:36

Аваков начнет свой реванш против Зеленского из Харькова - эксперт

  Комментировать
Аваков начнет свой реванш против Зеленского из Харькова - эксперт
Политэксперт Владимир Цыбулько: "После отставки Аваков будет пытаться превратить Харьков в свой плацдарм для реванша". Фото: Главред

Отставка министра внутренних дел Арсена Авакова окончательно раскрыла его конфликт с президентом Зеленским, но у Авакова есть возможность отыграться

Об этом на своей фейсбук-странице пишет политический эксперт Владимир Цыбулько.

По его мнению, "игры Авакова с Разумковым создавали такую сумму поводов в отношении министра, что терпение лопнуло". Эксперт считает, что точкой невозврата стало недавнее голосование СНБО о введении персональных санкций против Павла Фукса, давнего друга и делового партнера Авакова. Санкции не поддержали только министр Аваков и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Цыбулько утверждает, что отставка Авакова радикально меняет ситуацию накануне выборов харьковского городского головы. Секретарь горсовета Игорь Терехов является одним из основных кандидатов и его поддерживают Аваков и Фукс. В то же время, до сих пор "на Терехова Банковая смотрела с определенным терпением", а теперь это станет невозможным.

"Терехов сначала ездил на поклон в ОП, убеждал, какой он свой Зеленскому, а теперь в одно мгновение оказался в лагере его противников – в этом суть Терехова: куда его Аваков дернет, туда Терехов и уйдет. Ведь Терехов не опирается на собственные ресурсы – его главным ресурсом, административным, был Аваков, а финансовым - Фукс ", - пишет Цыбулько.

Эксперт считает, что дальше Аваков будет полагаться на Харьков в своем противостоянии с Зеленским: "После смерти Кернеса Аваков и Фукс превратили Харьков в свою вотчину, проведя в городской и областной советы своих людей, а Терехова сделав секретарем городского совета. Друга сына он также сделал председателем облсовета". Избрание Терехова мэром Харькова, по мнению эксперта, завершит эту картину. В таком случае Харьков может превратиться в плацдарм "с которого смогут начать реванш уже практически бывший министр МВД Аваков и те противники Зеленского, которые к Авакова присоединятся. Например, Кличко, Фукс, Разумков".

Внеочередные выборы городского головы Харькова назначены на октябрь. Секретарь городского совета Игорь Терехов является кандидатом, которого открыто поддержал Павел Фукс. Терехов начинал свою карьеру чиновника под руководством Арсена Авакова, когда тот был главой Харьковской ОГА.

В середине июня Совет нацбезопасности и обороны ввел против Фукса санкции на основании незаконного владения связанными с ним компаниями лицензиями на добычу полезных ископаемых в Украине.

Аваков в одном из своих интервью назвал Фукса своим давним другом, а во время голосования за санкции против Фукса отказался их поддержать.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Аваков начнет свой реванш против Зеленского из Харькова - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июля

Митингующие разрушили крепость

Начал действовать закон о коллекторах: подробности

Террорист несся набережно на грузовике намеренно давя людей

Самое читаемое
Сеть горит: в каких купальниках показались звезды в середине лета
Сеть горит: в каких купальниках показались звезды в середине лета
7
 Просмотров: 11944
Гороскоп на 13 июля: для кого начнется счастливый период
Гороскоп на 13 июля: для кого начнется счастливый период
 Просмотров: 9486
&quot;Среди нас стоят и 14-летние&quot; - как живут проститутки в Донецкой области
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
5
 1 Просмотров: 6435
&quot;Новая почта&quot; испортила дорогостоящую посылку
"Новая почта" испортила дорогостоящую посылку
7
 2 Просмотров: 6291
На майдане Независимости развернули российский триколор. Чем все закончилось
На майдане Независимости развернули российский триколор. Чем все закончилось
 1 Просмотров: 5859
Политика
Путин готовится захватывать новые территории - российский политик
Путин готовится захватывать новые территории - российский политик Просмотров: 1260
Зеленский расширил состав СНБО
Зеленский расширил состав СНБО Просмотров: 288
Медведчук в одной из ранних монографий занимает проукраинскую позицию и критикует Россию - движение "ЧЕСТНО"
Медведчук в одной из ранних монографий занимает проукраинскую позицию и критикует Россию - движение "ЧЕСТНО" Просмотров: 279
Во Франции видят смысла в расширении "нормандского формата"
Во Франции видят смысла в расширении "нормандского формата" Просмотров: 144
Совет ООН по правам человека подписал резолюцию с Украиной
Совет ООН по правам человека подписал резолюцию с Украиной Просмотров: 54
Больше всего комментируют
61
"Это позор Зеленского" - Порошенко о суде над боевым генералом Павловским
6
Аваков подал в отставку
5
Бывшего заместителя министра обороны отправили в СИЗО
3
Украина остается транзитером газа, даже если достроят "Северный поток-2" - Меркель
2
"Новая почта" испортила дорогостоящую посылку
Голосов: 7704
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть