Аваков начнет свой реванш против Зеленского из Харькова - эксперт

Политэксперт Владимир Цыбулько: "После отставки Аваков будет пытаться превратить Харьков в свой плацдарм для реванша". Фото: Главред

Отставка министра внутренних дел Арсена Авакова окончательно раскрыла его конфликт с президентом Зеленским, но у Авакова есть возможность отыграться

Об этом на своей фейсбук-странице пишет политический эксперт Владимир Цыбулько.

По его мнению, "игры Авакова с Разумковым создавали такую сумму поводов в отношении министра, что терпение лопнуло". Эксперт считает, что точкой невозврата стало недавнее голосование СНБО о введении персональных санкций против Павла Фукса, давнего друга и делового партнера Авакова. Санкции не поддержали только министр Аваков и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Цыбулько утверждает, что отставка Авакова радикально меняет ситуацию накануне выборов харьковского городского головы. Секретарь горсовета Игорь Терехов является одним из основных кандидатов и его поддерживают Аваков и Фукс. В то же время, до сих пор "на Терехова Банковая смотрела с определенным терпением", а теперь это станет невозможным.

"Терехов сначала ездил на поклон в ОП, убеждал, какой он свой Зеленскому, а теперь в одно мгновение оказался в лагере его противников – в этом суть Терехова: куда его Аваков дернет, туда Терехов и уйдет. Ведь Терехов не опирается на собственные ресурсы – его главным ресурсом, административным, был Аваков, а финансовым - Фукс ", - пишет Цыбулько.

Эксперт считает, что дальше Аваков будет полагаться на Харьков в своем противостоянии с Зеленским: "После смерти Кернеса Аваков и Фукс превратили Харьков в свою вотчину, проведя в городской и областной советы своих людей, а Терехова сделав секретарем городского совета. Друга сына он также сделал председателем облсовета". Избрание Терехова мэром Харькова, по мнению эксперта, завершит эту картину. В таком случае Харьков может превратиться в плацдарм "с которого смогут начать реванш уже практически бывший министр МВД Аваков и те противники Зеленского, которые к Авакова присоединятся. Например, Кличко, Фукс, Разумков".

Внеочередные выборы городского головы Харькова назначены на октябрь. Секретарь городского совета Игорь Терехов является кандидатом, которого открыто поддержал Павел Фукс. Терехов начинал свою карьеру чиновника под руководством Арсена Авакова, когда тот был главой Харьковской ОГА. В середине июня Совет нацбезопасности и обороны ввел против Фукса санкции на основании незаконного владения связанными с ним компаниями лицензиями на добычу полезных ископаемых в Украине. Аваков в одном из своих интервью назвал Фукса своим давним другом, а во время голосования за санкции против Фукса отказался их поддержать.