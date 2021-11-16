Арахамия объяснил, почему "вовиной тысячей" нельзя оплатить коммуналку

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1000 грн, которую получат полностью вакцинированные украинцы, не пойдет на оплату коммунальных услуг. Их направят на экономику потребления.

Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах, сообщает Gazeta.ua.

"Это экономика потребления в первую очередь. Если на коммуналку, то завтра вы услышите от оппозиционных сил, что это олигархическим структурам. Для коммуналок существует механизм субсидий", - заявил Арахамия.

"Эти ваучеры фактически предоставят на потребление. Чтобы стимулировать экономику потребления. Мы это видели в нескольких европейских странах", - сказал нардеп.

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По словам Арахамии, инициатива направлена в первую очередь на молодежь.

В понедельник президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором пообещал 1 тыс. грн вакцинированным обеими дозами от Covid-19. Программа начнётся 19 декабря. На нее выделят 3 млрд грн. 1000 грн невозможно будет получить наличными. Программа будет действовать для тех, кто вакцинировался до и после 19 декабря, сказал пресс-секретарь президента.