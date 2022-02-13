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воскресенье, 13 февраля 2022 14:52

Apple записывала разговоры через Siri без разрешения пользователей

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Apple записывала разговоры через Siri без разрешения пользователей
Функция "Улучшение Siri и диктовка" включалась даже у тех, кто отключил ее в настройках. Фото: Reuters

В Apple признались, что записывали разговоры пользователей через Siri без их разрешения.

Стало это из-за ошибки в IOS 15, сообщает ZDNet.

Оказалось, что функция "Улучшение Siri и диктовка" включалась даже у тех, кто отключил ее в настройках.

Некоторое время компания собирала записи разговора с Siri, при этом пользователи даже не подозревали о том, что их "подслушивают". Пока неизвестно, сколько именно записей получила Apple. Однако этот инцидент противоречит заявлениям о прозрачности и открытости компании к своим поклонникам.

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"В iOS 15.2 мы отключили настройки для многих пользователей Siri, в то время как мы исправили ошибку, появившуюся в iOS 15. Эта ошибка ненамеренно активировала настройки для небольшой части устройств. После обнаружения ошибки мы прекратили проверку и удаляем звук, полученный из всех нарушенных устройств", - заявила представитель Apple Кэтрин Франклин.

Чтобы исправить свою ошибку, компания также советует пользователям обновиться до iOS 15.4, где их сразу спросят, желают ли они помочь улучшить Siri, таким образом позволив компании переслушать ваши разговоры.

Два приложения для социальных сетей могут собирать много данных о вас, и вам может не понравиться то, что один из них делает с этим. YouTube и TikTok отслеживают личные данные пользователей больше, чем любые другие приложения социальных сетей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
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