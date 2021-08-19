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четверг, 19 августа 2021 11:25

Антикоррупционный суд начал заседание по подозреваемому во взяточничестве "слуге народа"

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Антикоррупционный суд начал заседание по подозреваемому во взяточничестве &quot;слуге народа&quot;
На внеочередных выборах в Верховную Раду президент Владимир Зеленский пиарил кандидата в народные депутаты от "Слуга народа" Александра Юрченко. Фото: @chesno.movement

Высший антикоррупционный суд начал подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению народного депутата, который избирался от "Слуги народа", Александра Юрченко и его неофициального помощника Ивана Фищенко в получении взятки.

Во время заседания адвокаты обвиняемых просили вернуть прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры обвинительный акт, сообщает "Слово і діло"

Защитник Фищенко утверждал, что обвинительный акт не соответствует УПК. Адвокат Юрченко заявила, что документ содержит ряд неустановленных фактов, а потому его необходимо вернуть.

Прокурор САП Игорь Семак возражал против возвращения обвинительного акта. По его словам, документ изложен четко и понятно.

Судьи оставили ходатайство без удовлетворения и не вернули прокурору обвинительный акт.

В то же время коллегия в составе Татьяны Гавриленко (председательствующая), судей Елены Танасевич (председатель Высшего антикоррупционного суда) и Екатерины Сикоры отказались транслировать подготовительное заседание.

Основанием стали возражения стороны защиты на это, мол, с целью защиты персональной информации и достоинства обвиняемых.

На выборах Юрченко избрали нардепом по 211 округу в Голосеевском районе Киева от президентской партии.

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В сентябре прошлого года НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче взятки Юрченко. Бюро подготовило проект подозрения, но не могли его вручить без подписи генпрокурора Ирины Венедиктовой. Она заявила, что недостаточно оснований. Потом Венедиктова подписала подозрение. Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".

Нардеп попросил передать ему через посредника $13 тыс. взятки за внесение предложений в законопроект "Об управлении отходами". И в дальнейшем еще $200 тыс. для подкупа депутатов - членов Комитета, по данным следствия.

Высший антикоррупционный суд взял Юрченко под стражу с альтернативой внесения залога в более 3 млн грн. Впоследствии нардеп вышел под залог.

В июле Юрченко на Ford Mustang задним ходом выезжал с парковки отеля во Львове и въехал в Volkswagen Jetta, затем напал на водителя, по сообщению СМИ.

Нардеп Гео Лерос опубликовал фото протокола об административном правонарушении и заключения медосмотра о наркотическом опьянении. Юрченко это отрицает.

В партии "Слуга народа" призвали депутата сложить мандат.

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19
августа

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