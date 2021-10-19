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вторник, 19 октября 2021 13:58

Адвокаты паспортизованного РФ Онищенко сорвали суд

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Адвокаты паспортизованного РФ Онищенко сорвали суд
Онищенко находится в розыске. Фото: pravda.com.ua

Адвокаты бывшего народного депутата Украины, а теперь гражданина РФ Александра Онищенко, которого подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа, в очередной раз сорвали заседание суда.

Об этом сообщила общественная организация Центр противодействия коррупции.

Адвокат экс-нардепа Олег Ищенко самовольно покинул заседание Высшего антикоррупционного суда по "газовому делу" о присвоении более 740 млн грн "Укргазвидобування".

Он сообщил судьям, что пришел только на 30 мин и попросил отпустить его на другое заседание суда по связанному делу, поскольку его назначили ранее. После отказа Ищенко встал и ушел.

Еще один защитник - Вадим Маркевич - на заседание не явился, но сообщил коллегии, что защиту Онищенко сможет обеспечить Ищенко, а его самого не будет по "семейным обстоятельствам". Каким именно - адвокат не уточнил.

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Судьи Леся Федорак, Виктор Маслов и Игорь Строгий обратились к Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры с просьбой привлечь обоих адвокатов к ответственности.

Адвокаты не впервые срывают заседания подобным образом, сообщает ЦПК.

Год тому назад три защитника самовольно покинули заседание, чем сорвали исследования видео с обыска. Судьи тогда тоже обращались к КДКА.

Еще как минимум дважды судьи обращались в комиссию из-за неявки адвокатов без уважительных причин. Впрочем, обращения судей были безуспешными.

На прошлой неделе Онищенко заявил, что получил гражданство Российской Федерации.

Депутат уехал из Украины в 2016 году. Тогда в июле Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Был членом депутатской группы "Воля народа".

Находился то в Великобритании, то в России, по информации Службы безопасности Украины.

В позапрошлом году бывшего нардепа задержали и посадили под стражу в Германии. В мае 2020-го издание Deutsche Welle сообщило: Германия отказала Онищенко в убежище. Его адвокат заявил, что у Онищенко остается возможность поехать в Россию, гражданином которой он является.

В январе 2020 года Высший антикоррупционный суд решил слушать дело экс-нардепа заочно.

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