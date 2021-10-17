Разыскиваемый экс-нардеп Онищенко рассказал о гражданстве РФ

Александр Онищенко находится в розыске с 2016 года.

Бывший народный депутат Александр Онищенко, которого подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа, получил гражданство Российской Федерации.

Об этом он рассказал "Бабель"

По словам экс-нардепа, он получил российское гражданство в конце прошлого года.

"Я получил по спорту. Выступаю за сборную России сейчас", - заявил Онищенко, который занимается конным спортом и участвовал в Олимпийских играх 2008 и 2012 годов.

Также Онищенко заявил, что возглавляет спортивный комплекс в Германии, в котором тренируется сборная РФ.

"Я там только директор и менеджер. Был мой, я продал его в 2019 году. Сейчас здесь сборная России тренируется. Российские инвесторы купили", - заявил нардеп-беглец.

По данным Национального антикоррупционного бюро, Онищенко организовал схему по хищению средств при добыче и продаже природного газа. Подконтрольные экс-нардепу фирмы получали газ государственного предприятия Укргазвидобування по ценам приближенным к себестоимости, а затем перепродавали за рыночными. Таким образом, прибыль, которую должно было получить государство, оседала на счетах организаторов и участников схемы.

Коррупционные действия нанесли государству ущерб на около 3 млрд грн.