Беглеца Онищенко решили судить заочно

Следующее заседание суда состоится в мае. Фото: УНИАН

Высший антикоррупционный суд будет заочно слушать дело бывшего нардепа беглеца Александра Онищенко, которого подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

Об этом во вторник сообщил Центр противодействия коррупции.

"Сегодня Антикоррупционный суд решил слушать дело Онищенко в специальном судебном разбирательстве. Простыми словами - заочно, потому что Онищенко не в Украине.

Годами экс-деп скрывался от украинских антикоррупционных органов. В конце 2019 года его наконец схватил Интерпол, и сейчас любитель лошадей находится под стражей в Германии.

Адвокаты не хотели заочного рассмотрения, мол, Онищенко - под стражей и по объективным причинам не может прибыть в ВАКС", - сообщили в ЦПК.

Следующее заседание суда состоится 4 мая.

"Такая задержка - для того чтобы направить повестку Онищенко в Германию и пройти связанную с этим бюрократическую волокиту", - заявляют активисты-антикоррупционеры.

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Александра Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа. Нанес ущерб на почти 3 млрд грн. В позапрошлом году в июле уехал из Украины. На следующий день Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Находился то в Великобритании, то в России, по информации Службы безопасности Украины.