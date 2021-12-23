Адвокат Порошенко обнародовал повестку Зеленскому в Верховный Суд

Президента Владимира Зеленского вызывают на судебное заседание по иску пятого президента, лидера фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Повестку обнародовал адвокат Порошенко Игорь Головань в Facebook.

Автор: facebook.com/igor.golovan Повестка Владимиру Зеленскому

"Повестка президенту Зеленскому. Публикую заранее", - написал он не уточнив, какого именно дела касается повестка.

В документе говорится:

"Верховный Суд вызывает вас для участия в судебном заседании по рассмотрению административного дела Порошенко Петра Алексеевича к Зеленскому Владимиру Александровичу о признании бездействия противоправным и обязательстве совершить определенные действия".

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17 декабря у Верховной Рады следователи ГБР попытались вручить Петру Порошенко повестку о вызове. Он проигнорировал и сел в авто. Позже Порошенко сообщал, что находится в Турции. 20 декабря нардепу объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий. В штабе партии Порошенко "ЕС" дело назвали "фарсом". 21 декабря Порошенко записал видео, в котором заявил, что команда Владимира Зеленского пересекла "красные линии".