Ярош назвал дело против Порошенко антигосударственными действиями в пользу РФ

 
Ексклюзивы
1/5
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
Просмотров: 2511
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Просмотров: 216
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
2 Просмотров: 1053
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Просмотров: 1278
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Просмотров: 729
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
3 Просмотров: 2106
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Просмотров: 774
Зеленским жестко манипулируют
Зеленским жестко манипулируют
5 Просмотров: 2898
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
Просмотров: 4987
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 8532
Фото
Все фото
3
6
11
12
7
Под Радой зажгли елку
Под Радой зажгли елку
Порошенко обсудил с Вселенским Патриархом дальнейшее развитие ПЦУ
Порошенко обсудил с Вселенским Патриархом дальнейшее развитие ПЦУ
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленский гулял на новогодней локации – его &quot;поймал&quot; журналист
Зеленский гулял на новогодней локации – его "поймал" журналист
Депутатов на каникулы отправляют с оркестром
Депутатов на каникулы отправляют с оркестром
Видео
Все видео
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Адвокат Порошенко сказал, когда тот вернется в Украину
Адвокат Порошенко сказал, когда тот вернется в Украину
"Голос" заплатил 2 млн грн уклоняющейся от уплаты налогов фирме - расследование
"Голос" заплатил 2 млн грн уклоняющейся от уплаты налогов фирме - расследование
Лорак после возвращения бросилась обратно в Москву к "крымнашисту" Лепсу
Лорак после возвращения бросилась обратно в Москву к "крымнашисту" Лепсу
Интервью
1/5
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 783
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 981
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 450
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2817
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2241
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 декабря 2021
Просмотров: 468
Я не свята
Цей голубоокий світлочубий хлопчина заволодів моїми думками та снами. Через нього мої нерви, як натягнута струна. – Колю-ю! – кричу ...
среда, 22 декабря 2021 12:14

Ярош назвал дело против Порошенко антигосударственными действиями в пользу РФ

  Комментировать
Ярош назвал дело против Порошенко антигосударственными действиями в пользу РФ
Дмитрий Ярош считает открытие дела против пятого президента "расшатыванием ситуации", чем может воспользоваться Россия. Фото: Gazeta.ua

Объявление подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко является антигосударственной враждебной деятельностью, которая подыгрывает интересам России. Об этом сказал экс-лидер "Правого сектора" и глава "Украинской добровольческой армии" Дмитрий Ярош в эфире телеканала "Эспрессо".

"Мое отношение очень негативное к этому событию. Я не хочу влезать в юридическую казуистику. Но в то же время, когда реальная угроза широкомасштабного вторжения в Украину российских войск существует, проводить такие действия – это по меньшей мере нецелесообразно. В большей степени – это враждебные действия, антигосударственные по сути", – убежден Ярош.

Он добавил: "Сейчас – это реальное расшатывание ситуации. Россия будет использовать максимально возможность расшатать ситуацию внутри".

Ярош убежден, что эта ситуация однозначно не в пользу государства.

"Государственничество предполагает взвешенность. И если класть на чаши весов с одной стороны ошибки, невыполнение каких-то законодательных актов и так далее президентом Порошенко, а на вторую чашу весов класть его заслуги по развитию Вооруженных сил, по укреплению государственности, по национальному возрождению – конечно, что это перевесит. Объективность она такая, и говорит о том, что государственническая позиция Порошенко всегда преобладала. Поэтому нельзя допускать сейчас дестабилизации в государстве. Я категорически негативно отношусь к таким действиям наших правоохранительных структур", – подчеркнул Ярош.

20 декабря Порошенко объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий. В штабе партии "Европейская солидарность" дело назвали "фарсом".

21 декабря Порошенко записал видео, в котором заявил, что команда президента Зеленского пересекла "красные линии".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ярош назвал дело против Порошенко антигосударственными действиями в пользу РФ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
декабря

Украинский генерал умер в тюрьме от пыток

Захватили турецкую крепость на берегу Дуная

Самое читаемое
Корабль с пассажирами пошел ко дну: много погибших и пропавших без вести
Корабль с пассажирами пошел ко дну: много погибших и пропавших без вести Просмотров: 49905
9-летнего ребенка похитили возле школы (обновлено)
9-летнего ребенка похитили возле школы (обновлено) Просмотров: 20043
РФ готовит нападение на Украину уже в ближайшие дни – британская разведка
РФ готовит нападение на Украину уже в ближайшие дни – британская разведка Просмотров: 10224
&quot;Картина неутешительная&quot; - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти
"Картина неутешительная" - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти Просмотров: 10161
Вкручивали в тело шурупы и пытали электрошокером: украинская пленница боевиков находиться в критическом состоянии
Вкручивали в тело шурупы и пытали электрошокером: украинская пленница боевиков находиться в критическом состоянии Просмотров: 9567
Политика
Только у 9% украинцев улучшилось положение с деньгами за 2021-ый
Только у 9% украинцев улучшилось положение с деньгами за 2021-ый Просмотров: 54
В Чернигове за месяц провели в 5 раз больше обысков, чем за 6 предыдущих лет - Атрошенко
В Чернигове за месяц провели в 5 раз больше обысков, чем за 6 предыдущих лет - Атрошенко Просмотров: 72
Победу Усика и "Большое строительство" украинцы назвали достижениями за год - опрос
Победу Усика и "Большое строительство" украинцы назвали достижениями за год - опрос Просмотров: 198
В МИД ответили на обвинения российских властей по поводу химического оружия и американских инструкторов
В МИД ответили на обвинения российских властей по поводу химического оружия и американских инструкторов Просмотров: 315
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
 Просмотров: 2511
Больше всего комментируют
25
Порошенко объявили о подозрении в госизмене
12
Зеленский: общество не поддержит Порошенко
8
Дело против Порошенко превратится в такой же фарс, как и предыдущие – Турчинов
4
У Байдена рассматривают поддержку партизанского движения в Украине - СМИ
3
Ярош сделал заявление об угрозе нападения России накануне Рождества
Голосов: 130
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть