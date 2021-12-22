Ярош назвал дело против Порошенко антигосударственными действиями в пользу РФ

Дмитрий Ярош считает открытие дела против пятого президента "расшатыванием ситуации", чем может воспользоваться Россия. Фото: Gazeta.ua

Объявление подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко является антигосударственной враждебной деятельностью, которая подыгрывает интересам России. Об этом сказал экс-лидер "Правого сектора" и глава "Украинской добровольческой армии" Дмитрий Ярош в эфире телеканала "Эспрессо".

"Мое отношение очень негативное к этому событию. Я не хочу влезать в юридическую казуистику. Но в то же время, когда реальная угроза широкомасштабного вторжения в Украину российских войск существует, проводить такие действия – это по меньшей мере нецелесообразно. В большей степени – это враждебные действия, антигосударственные по сути", – убежден Ярош.

Он добавил: "Сейчас – это реальное расшатывание ситуации. Россия будет использовать максимально возможность расшатать ситуацию внутри".

Ярош убежден, что эта ситуация однозначно не в пользу государства.

"Государственничество предполагает взвешенность. И если класть на чаши весов с одной стороны ошибки, невыполнение каких-то законодательных актов и так далее президентом Порошенко, а на вторую чашу весов класть его заслуги по развитию Вооруженных сил, по укреплению государственности, по национальному возрождению – конечно, что это перевесит. Объективность она такая, и говорит о том, что государственническая позиция Порошенко всегда преобладала. Поэтому нельзя допускать сейчас дестабилизации в государстве. Я категорически негативно отношусь к таким действиям наших правоохранительных структур", – подчеркнул Ярош.

20 декабря Порошенко объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий. В штабе партии "Европейская солидарность" дело назвали "фарсом". 21 декабря Порошенко записал видео, в котором заявил, что команда президента Зеленского пересекла "красные линии".