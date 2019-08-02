"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце

Фото: Валерий Шмаков

Народный депутат "Слуги народа" должен составить четыре документа. Такая задачу имеет каждый из участников "Школа депутатов", которая проходит в Трускавце на Львовщине 28 июля по 4 августа.

270 представителей президентской партии "Слуга народа" приехали в курортный город на неделю. Остановились в 5-звездочном санатории Rixos Prykarpattya. Образовательный проект для новоиспеченных парламентариев организованный Киевской школой экономики. С 8:30 до 21:30 им будут читать лекции профессора Киевской школы экономики и признанные специалисты.

"Слуги народа? Нет, не видела. Один покупатель шерстяную безрукавку выбирал долго, то я ему замечание сделала, а он послал меня. Может, депутат был? - 54-летняя Алла Коваль, продавщица сувенирного рынка в центре Трускавца на Львовщине держит зонт против солнца.

На рынке продают деревянные сувениры, изделия из шерсти и соломы. Также мед, наливки.

- Цены не поднимали. И депутаты же новые все. Разве Юзика с "Квартала" узнал бы. Но не видел никого, - говорит продавец 49-летний Олег Корецкий, одетый в соломенную шляпу и пляжные шорты.

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В сторону от рынка - центральная аллея парка. Многие прохожие говорят по-русски, заметно женщин с смуглой кожей в квитастих платьях и платках - от них слышать закарпатский говор.



Автор: Валерий Шмаков Сувенирный рынок в Трускавце

"К Rixos надо было маршруткой ехать или такси брать, - работник центрального бювета Андрей помогает набрать воду в пластиковый стакан с трубочкой. - Здесь, как видите, одновременно могут быть более трехсот человек, но организованных или неорганизованных групп не замечали. В больших санаториях есть свои бюветы ".



До отеля-санатория дорога идет через парк. Местные продают ягоды и домашние колбасы. Навигатор ведет заросшими тропами между кусты. Rixos - вблизи санаториев "Кристалл" и "Алмаз", построенных в 1970-х. Обходим отель позади. На белых стенах 13-этажного здания видны грязные пятна и облупившаяся штукатурка. Отель построен полукругом. Стоимость номера - от 3500 грн за сутки.



"Шпионите? - мужчина в джинсах и красной футболке идет за нами по тропинке несмотря на бетонный забор отеля. На шее имеет зеленый бейдж участника школы.

"Ищем вход".

"Я вас провожу, - говорит 39-летний Игорь Васильев. Выиграл выборы в 164-м округе на Тернопольщине. - Уже опоздал на четыре минуты. Пленэр по инфраструктуре хотел послушать. Вчера работали с 9 утра до 22 вчера. Не успел даже минеральной воды попить. Но это не проблема. В Трускавце дважды в год лечу спину. Я бегу, а вам дальше по кругу ", - обращает в" черный "входа.

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Автор: Валерий Шмаков Депутат Игорь Васильев

К главным дверям направляются другие участники школы. 28-летний Александр Качура прошел по списку партии, как адвокат участвовал в президентской кампании Владимира Зеленского. С ним правозащитник, председатель Лиманской райадминистрации 31-летний Дмитрий Наталуха. У обоих - аккуратно выбриты бороды.



"Есть занятия по правоведению, налогам, приватизации государственных предприятий, с энергетики, чтобы человек мог осознавать уровень ответственности", - Дмитрий Наталуха спешит ко входу.



"Ложимся в полночь или даже в 1 ночи. Каждое утро у меня зарядка, потом работаем", - рассказывает Александр Качура.



"Александр, а я плавал утром. А ты, вижу, а не плаваешь", - восклицает к нему человек в спортивной футболке и шортах, без бейджа. Александр жмет ему руку, но не отвечает.



"Надо сразу определиться с комитетом, где будем работать. Первое, что должны решить в парламенте - отмена неприкосновенности. Введение диджитализации - то есть перевода всех учреждений на цифровые технологии. И корректировки регламента".

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Внутри отель оформлен в стиле ампир (стиль возник во Франции при Наполеоне Бонапарте. Стал символом могущества империи. Для него характерно большое количество хромированных деталей. - Gazeta.ua). Стены из белого кафеля с обрамлением, колонны, мягкая мебель На первом этаже - магазины ювелирной продукции и дизайнерской одежды.

Автор: Валерий Шмаков Отель Rixos-Prykarpattya, где учатся "слуги народа"

Охрана просит журналистов говорить с депутатами только в холле второго этажа. На двери в конференц-залe приклеен лист "Зал" Сенатор ". Двое охранников просят не подходить даже к двери.



Этажом идет женщина с черными кудрявыми волосами в белом банном халате до пят. Спрашиваем, как ей политическая атмосфера в отеле.



"Не обращаю внимания", - отвечает не оборачиваясь.

За белым MacBook в холле работает самый молодой депутат в истории Совета 23-летний Святослав Юраш. Он - из Львова, живет в Киеве. Занимал должность заместителя директора Всемирного конгресса украинский.



"Парламент должен менять все, фундаментально трансформировать страну. Народ показал запрос на это и революциями, и последними выборами", - говорит он. Одетый в черный костюм и белую рубашку, воротник которой, как и костюма стоит дыбом. Темные волосы начесанные на чубе. Говорит, выделяя каждое слово.



"Я буду заниматься взаимодействием украинцев по миру и в Украине. Надо определить понятие двойного гражданства и что с ним делать. Еще меня интересует упрощение процедуры усыновления".

Автор: Валерий Шмаков Самый молодой будущий депутат Святоослав Юраш

Приседаем за столик с 29-летней Марией Мезенцевой. Выбранная по мажоритарке. Работала депутатом в Харьковском горсовете во фракции "Самопомич". Изучала международные экономические отношения и китайский язык. Международное право изучала в Британии. Стажировалась в Брюсселе.



"Я привыкла к таким тренингам. В кулуарах можно услышать, что обучение слишком насыщено. Но все стараются, - говорит Мария Мезенцева. Имеет густые брови и большие карие глаза. - Сейчас любят ловить на том, что кто-то чего-то не знает. Но я пообщалась с коллегами и каждый из них - специалист в какой-то сфере. А наличие высшего образования не всегда является показателем успешности ".



Говорит, после занятий выполняют домашние задания - снимают видео или описывают коротким текстом путь решения проблемы.

Автор: Валерий Шмаков Депутат Мария Мезенцева ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский может проиграть войну с Кличко - эксперт "Пока не фотографируйте. Остыну. В тенис играл, - садится на диван тренер школы и бизнес-тренер Алексей Черный. По его лицу стекают капли пота. - Мы так организовали обучение, что у участников нет времени на теннис. Последний факультатив сегодня должен закончиться в 22:00, но попросили до 24:00, поскольку происходят несколько одновременно и хотят успеть на оба, - переходит на украинский. - Главная задача - задать тему, дать самую новую аналитику по этой теме и поставить дискуссионные вопросы.



У нас два направления. Главное - это индивидуальная стратегия. Депутат определяет тему, которой будет заниматься. Должны составить документ - индивидуальный план на пять лет. Второй - это публичная политика, чьи проблемы будут решать. Третий документ - разработка закона и как домашнее задание делают пояснительную записку к нему, как это происходит в Верховной Раде. Четвертый документ - внедрение закона ". Автор: Валерий Шмаков Один из преподавателей школы зе-депутата Алексей Черный "Я возил персонал из отелей, то говорили, что депутаты приезжали туда с девушками по вызову и потом выходили утром или ночью", - рассказывает по дороге светловолосый таксист лет 35 на черном Volkswagen.



На стоянке с прицепа две женщины в халатах и ​​калошах на босу ногу выносят горшки с цветами. Приставляют к фонарям лестницы и прикрепляют на них вазоны.



"К приезду президента готовитесь?" - спрашиваю. "Делаем, чтоб красиво было". Автор: Валерий Шмаков В центре Трускавца высаживают цветы