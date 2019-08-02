В "Слуге народа" назвали сроки принятия бюджета

"Я так понимаю, что он уже готовится - и мы подадим его осенью", - политики на. ФОТО: Facebook Ольга Василевская-Смаглюк

Государственный бюджет на 2020 год планируют принять до октября-ноября.

Об этом будущая депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк рассказала в эфире одного из телеканалов, передает "Украинская правда".

"Насколько я понимаю, министр финансов уже подготовил бюджетную декларацию на 2020-2022 годы, которая будет отражать все основные макропоказатели: доходы, расходы, инфляцию, все там будет отражено уже - и на основе этой бюджетной декларации будет легче спроектировать бюджет", - сказала будущий депутат.

"Я так понимаю, что он уже готовится. И мы подадим его осенью. Я думаю, что примем его до октября-ноября", - добавила Василевская-Смаглюк.

Также она рассказала об обучении в Трускавце. Нардепы учат Конституцию и регламент.

"Мы сегодня изучаем регламент Верховной Рады. Как Верховная Рада действует, взаимодействует, как она формируется. Какие комитеты создаются, как подавать законопроекты, то есть как законопроект должен выглядеть. Кроме этого, мы еще изучаем Конституцию, кто еще не выучил ее перед этим, возможно, какие есть тонкости решений Конституционного суда. Очень интересно, на самом деле ", - указала Василевская-Смаглюк.

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Бюджет на 2019 год Верховная Рада 8-го созыва приняла в 5:55 23 ноября. За него проголосовали 240 депутатов. Перед этим 2 месяца бюджет согласовывали в парламенте.