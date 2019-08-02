В "Слуге народа" назвали сроки принятия бюджета

 
Ексклюзивы
1/5
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
1 Просмотров: 9324
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 585
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2367
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 2673
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2826
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 702
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1053
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6687
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5788
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1287
Фото
Все фото
15
4
5
9
6
Самые дорогие отели, горы и море: как Луценко шикует во Франции
Самые дорогие отели, горы и море: как Луценко шикует во Франции
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил &quot;Лигу смеха&quot; со всей семьей
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил "Лигу смеха" со всей семьей
В Трускавце стартовала школа депутата для &quot;слуг народа&quot;
В Трускавце стартовала школа депутата для "слуг народа"
Верховная Рада помолодеет на 7 лет. Кого мы выбрали
Верховная Рада помолодеет на 7 лет. Кого мы выбрали
Пресс-секретарь Зеленского показала фото без макияжа
Пресс-секретарь Зеленского показала фото без макияжа
Видео
Все видео
Есть заявления на увольнение от всех членов команды - Зеленский
Есть заявления на увольнение от всех членов команды - Зеленский
"Кто не скачет, тот...": появилось смешное видео с тренинга "слуг народа"
"Кто не скачет, тот...": появилось смешное видео с тренинга "слуг народа"
Зеленский призвал мэра города продать свой автомобиль
Зеленский призвал мэра города продать свой автомобиль
Ляшко объединяется с Кличко для борьбы с "зеленой чумой"
Ляшко объединяется с Кличко для борьбы с "зеленой чумой"
Кличко - Зеленскому: Как-то неудобно за таких "ньюсмейкеров", как Богдан
Кличко - Зеленскому: Как-то неудобно за таких "ньюсмейкеров", как Богдан
Интервью
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 585
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6687
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1035
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2763
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1242
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
01 августа 2019
2 Просмотров: 441
Випадок падіння
У метро інколи трапляються пригоди. Про деякі з них адміністрація завбачливо попереджає, наприклад: "У випадку падіння на колію ваших особистих ...
пятница, 02 августа 2019 13:16

В "Слуге народа" назвали сроки принятия бюджета

  Комментировать
В &quot;Слуге народа&quot; назвали сроки принятия бюджета
"Я так понимаю, что он уже готовится - и мы подадим его осенью", - политики на. ФОТО: Facebook Ольга Василевская-Смаглюк

Государственный бюджет на 2020 год планируют принять до октября-ноября.

Об этом будущая депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк рассказала в эфире одного из телеканалов, передает "Украинская правда".

"Насколько я понимаю, министр финансов уже подготовил бюджетную декларацию на 2020-2022 годы, которая будет отражать все основные макропоказатели: доходы, расходы, инфляцию, все там будет отражено уже - и на основе этой бюджетной декларации будет легче спроектировать бюджет", - сказала будущий депутат.

"Я так понимаю, что он уже готовится. И мы подадим его осенью. Я думаю, что примем его до октября-ноября", - добавила Василевская-Смаглюк.

Также она рассказала об обучении в Трускавце. Нардепы учат Конституцию и регламент.

"Мы сегодня изучаем регламент Верховной Рады. Как Верховная Рада действует, взаимодействует, как она формируется. Какие комитеты создаются, как подавать законопроекты, то есть как законопроект должен выглядеть. Кроме этого, мы еще изучаем Конституцию, кто еще не выучил ее перед этим, возможно, какие есть тонкости решений Конституционного суда. Очень интересно, на самом деле ", - указала Василевская-Смаглюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гройсман нашел способ сократить расходы из госбюджета

Бюджет на 2019 год Верховная Рада 8-го созыва приняла в 5:55 23 ноября. За него проголосовали 240 депутатов. Перед этим 2 месяца бюджет согласовывали в парламенте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В "Слуге народа" назвали сроки принятия бюджета». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
августа

"Без слов и слез" - в концлагере погибло 20 тыс. ромов

Украинский боксер неожиданно проиграл в финале Олимпийских игр

Из Польши принудительно выселили полмиллиона украинцев

В столице обвалился Главпочтамт: 11 человек погибли

За день умерли три актрисы - в город пришла страшная болезнь

Самое читаемое
Сексуальность сквозь годы: самые &quot;горячие&quot; снимки звезд, которым за 40
Сексуальность сквозь годы: самые "горячие" снимки звезд, которым за 40
12
 Просмотров: 30199
Криминальному авторитету перерезали горло (18+)
Криминальному авторитету перерезали горло (18+) Просмотров: 23284
В команде Зеленского подготовили сюрприз для пенсионеров
В команде Зеленского подготовили сюрприз для пенсионеров Просмотров: 23139
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
5
 2 Просмотров: 20188
&quot;Кажется, я богиня&quot; - разведенная Каминская подразнила обнаженным телом
"Кажется, я богиня" - разведенная Каминская подразнила обнаженным телом
4
 Просмотров: 15111
Политика
Зеленский "выбил" из Иванчука 175 млн: обмани - к вам придут
Зеленский "выбил" из Иванчука 175 млн: обмани - к вам придут 2 Просмотров: 450
Топ-менеджер Ахметова возглавил Ивано-Франковскую область
Топ-менеджер Ахметова возглавил Ивано-Франковскую область Просмотров: 999
В "Слуге народа" предположили, почему появилось заявление об отставке Богдана
В "Слуге народа" предположили, почему появилось заявление об отставке Богдана Просмотров: 792
Есть заявления на увольнение от всех членов команды - Зеленский
Есть заявления на увольнение от всех членов команды - Зеленский
 Просмотров: 2682
Офис президента выдвинул Кличко ультиматум
Офис президента выдвинул Кличко ультиматум Просмотров: 1233
Больше всего комментируют
4
Государственный русскоязычный телеканал закрепит разделение украинцев – политолог
3
Освободить моряков из плена РФ можно только до начала суда - адвокат
2
Зеленский представил нового губернатора Черкасской области
2
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
2
Порошенко рассказал об отношениях с Медведчуком
Голосов: 8566
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua