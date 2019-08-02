В "Слуге народа" предположили, почему появилось заявление об отставке Богдана

"Возможно, это была проверка отношение общества к возможному похода в отставку или к повышению", - депутат. ФОТО: Офис президента

Будущая депутат "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк предположила, что распространением информации об отставке Андрея Богдана с должности главы Офиса президента могли проверять реакцию на его возможное "повышение".

Об этом она заявила в эфире одного из телеканалов, передает "Украинская правда".

"Возможно, это была проверка отношение общества к возможному походу в отставку или к повышению, например, на должность генерального прокурора", - сказала Василевская-Смаглюк.

Также заявление Богдана о якобы увольнении депутат назвала "элементом троллинга"

"Богдан выглядит как человек, желающий уйти в отставку?", - сказала мажоритарник.

И добавила, что Андрей Богдан - "человек с чувством юмора".

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1 августа в СМИ появилось заявление председателя Офиса президента Андрея Богдана о якобы отставке. Журналисты усомнились в достоверности такой информации, ведь документ не был оформлен по правилам.

Впоследствии появилось фото другого заявления Богдана с текстом "Я никуда не ухожу". Это же сказал и заместитель председателя Офиса президента Руслан Рябошапка.