Есть заявления на увольнение от всех членов команды - Зеленский

Зеленский подписывал увольнение Богдана. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подтвердил существование заявления на увольнение руководителя его Офиса Андрея Богдана.

Об этом он сказал журналистам в Ивано-Франковске, передает сайт главы государства.

"Мы не держимся за власть. Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, что напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку", - заявил Зеленский.

Он добавил, что может показать обществу все заявления на увольнение от членов его команды. Заявление Богдана президент не подписывал.

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1 августа в СМИ появилось заявление председателя Офиса президента Андрея Богдана о якобы отставке. Журналисты усомнились в достоверности такой информации, ведь документ не был оформлен по правилам. Впоследствии появилось фото другого заявления Богдана с текстом "Я никуда не ухожу". Это же сказал и заместитель председателя Офиса президента Руслан Рябошапка.