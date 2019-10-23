"Я вам не дам отпетлять" - Дубинский обратился к "Слугам народа"

Депутат от президентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский пройдет детектор лжи в прямом эфире. Фото - 5 канал

Депутат от президентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский анонсировал прямой эфир, в ходе которого он пройдет тест на детекторе лжи. Его проведет полиграфолог Виталий Опанасенко 23 октября.

Так Дубинский отреагировал на заявление руководства фракции президенской партии, что всем членам финансового комитета парламента нужно пройти детектор лжи.

"Если вы уже сказали, что нужно проходить детектор лжи, так давайте проходить. А не п*зданулы и в кусты, потому что зас*али", - сказал Дубинский на своем канале в YouTube.

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Он официально обратился к "Слугам народа" с требованием идти до конца, если уж в партии обвинили кого-то в получении неправомерной выгоды. Раскритиковал идею взаимного решения проблемы внутри партии.

"Я вам не дам отпетлять! Если вы имеете наглость кого-то в чем-то обвинять, идите до конца. Просто научу за базар отвечать", - заявил Дубинский.

Руководство Офиса президента и партии "Слуга народа" требуют, чтобы депутаты СН, которые являются членами финансового комитета, и авторами нескольких законопроектов, прошли детектор лжи.