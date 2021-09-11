"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров

В рамках проекта #укрдерждовгобуд к 30-й годовщине независимости Центр совместных действий провел серию интервью с государственными деятелями независимой Украины о становлении государства. С Юрием Ехануровым - народным депутатом III-V созывов, бывшим министром экономики, обороны и премьер-министром - говорили о том, как строили институты власти.

Где вы были, когда Верховная Рада провозгласила Акт независимости?

- В Киевгорстрое. Занимал должность заместителя по экономическим и финансовым вопросам этой огромной машины. Мы, строители, были далеки от всего этого. Для нас независимость Украины началась с того, что помогали снимать памятники. В 1977 году мы устанавливали памятники Ленину, а в 1991-м нам поручили отбойным молотком все это выбить и вывести.

В 1977 году мы устанавливали памятники Ленину, а в 1991-м нам поручили молотком все это выбить

Потом я встретил профессора Александра Емельянова. Он сказал: "Слушай, такие события происходят. Мы здесь создали Государственную экономический совет при Кабинете министров, иди сюда работать". И я пошел. Нам дали помещение на пятом этаже Кабмина. При нас выкручивали табличку "Партком". И сказали готовить предложения к реформам.

Автор: Центр совместных действий Юрий Ехануров был народным депутатом четырех созывов, министром экономики, обороны, возглавлял правительство

Как тогда строили экономическую и финансовую политику?

- После президентских выборов в 1991 году нас (Государственную экономический совет. - Gazeta.ua) указом Кравчука превратили в Государственную думу Украины. Так я получил небольшое повышение. Отвечал за реальный сектор экономики, изменения собственности и т. п. Было интересное время. Нам согласовали подготовку 36 указов президента, которые должны превратить Украину в рыночную государство. Мы сделали четыре. Первый из них Кравчук подписал, но потом отменил. Второй подписал, но его не выполняли. Третий предлагал незначительные изменения. А на четвертом указе решили ликвидировать Государственную думу, потому что мы далеко залезли.

Думал, Кравчук не хочет выполнять реформ. А он просто не мог

Почему не выполняли указы президента?

- А потому что поднялась буча в Верховной Раде. Мы постоянно проводили дискуссии, собирали народных депутатов, объясняли им, что хотим сделать. И тогда среди депутатов пошла такая мысль: "Так это что, параллельное правительство? Получается, Кравчук хочет собой заменить Кабмин? Мы этого не допустим".

Я на Кравчука злой такой был. Думал, он не хочет выполнять эти вещи. А он просто не мог пробить многое через парламент.

Серьезно богатели те, кто работали на экспорте. Тонна металла у нас стоила 100 рублей, а за границу ее продавали за 200 долларов

Были в этот период у власти любимцы? Еще не олигархи, но люди, которые могли получать экономические преференции.

- Таких не было. В это время серьезно богатели те, кто работали на экспорте. Тонна металла, условно, у нас стоила 100 советских рублей, а за границу ее продавали за 200 долларов. И приватизацию впоследствии осуществляли на средства, заработанные в конце 1980-х - начале 1990 года за счет экспорта украинской продукции.

При правительстве Витольда Фокина объявили приватизацию. Чем она обернулась?

- Председателем фонда имущества назначили Владимира Прядко, заместителя гендиректора завода "Арсенал". Но идеологически и законодательно все готовила команда министра экономики Владимира Ланового.

Тогда в Верховной Раде прозвучала такая фраза председателя экономического комитета Владимира Пилипчука: "Сделаем сертификатную приватизацию и она будет последним коммунистическим жестом в Украине. Мы это раздадим, а дальше уже будем жить как при капитализме" (все работники государственного предприятия получали сертификаты, которые позволяли владеть частью его имущества. Но на практике руководители не отдавали документы сотрудникам или скупали их за небольшие деньги. - Gazeta.ua). Ну и закон приняли. В это время начался первый этап приватизации, а в Верховной Раде снова поднялась буча против нее. И "группа 239" (коммунистическое большинство в ВРУ I созыва, лидером которой был Александр Мороз. - Gazeta.ua.) Решила отыграться на Прядко, поэтому его сняли с должности.

Впервые в 2000 году мы показали плюс в производстве

Что создал Леонид Кучма с точки зрения государственных институтов?

- Налоговую, таможню, Министерство внутренних дел. "Кучма-1" - это было движение Украины вверх. Пик его управления состоялся, когда назначили правительство Виктора Ющенко. Впервые в 2000 году мы показали плюс в производстве.

Как описали бы период, когда Ющенко был премьером, а вы - первым вице-премьером?

- Я отвечал за реальный сектор экономики. И считаю сделанное тогда правильным. Наши огромные долги перед пенсионерами были позорной штукой. Как-то я зашел к Виктору Ющенко и сказал: "Нам надо поставить себя в такие условия, чтобы нельзя было сделать шага назад. Чтобы мы были обязаны это воплотить. У премьера такая судьба. Надо сесть перед тремя камерами, - тогда телеканалов было мало, - и сказать народу Украины, что до конца года мы погасим долги по пенсиям ". Он подумал и сделал это. Затем рассказывал, как получил от президента. Кучма так его растирал, это был ужас. Что-то вроде: "Ты тоже в президенты хочешь?"

Я сказал Ющенко: "Надо сесть перед камерами и пообещать народу, что до конца года погасим долги по пенсиям". Он сделал это. Затем Кучма так его растирал, это был ужас

Но решение приняли - и Ющенко поручил мне работать по этому направлению. Среди последних выплачивали Житомирскую область, где из-за аварии на ЧАЭС было много пенсионеров. Мы закрыли там этот вопрос где-то 22 августа. И так до Дня Независимости 2000 года все успели. Был тот "совок" в голове, что нужно что-то сделать к дате.

Это была большая работа премьер-министра и всего правительства. И конъюнктура так сложилась, что уже за первое полугодие мы вышли в плюс в промышленности.

Посчитали все, и я сказал: "Нам не нужны средства Международного валютного фонда". Ющенко не поверил

Тогда лично у меня произошло великое событие. Мы посчитали все, и я сказал: "Нам не нужны средства Международного валютного фонда". Ющенко сначала не поверил. Я сам поехал в Вашингтон и во время заседания Совета директоров МВФ сказал: "Нам нужен кредит, один доллар". И все удивились, сказали: "Перевод неправильный".

Как появились олигархи?

- Во время сертификатной приватизации стоимость предприятий была низкая. Практически не было желающих иностранцев купить их. Люди не понимали ничего и продавали акции за бесценок. Посредники скупали сертификаты. Появились люди, которые начали управлять серьезными предприятиями.

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Не было регуляторов, которые должны были следить за этой ситуацией?

- А кто? Антимонопольный комитет тогда только образовали. Нужно было законодательство, набрать людей, научить их. Это была вторая половина 1990-х, мы все еще учились-то делать. А президент был занят другим: "кассетный скандал", акции "Украина без Кучмы". Он полностью ушел в политическую борьбу. И бросил реальный сектор.

1998 год. Парламент впервые в истории собрался в другом помещении - в Украинском доме, а не в Верховной Раде. Что происходило?

- Борьба за место председателя ВРУ. Была достаточно активна, но потом президент ее сломал, поработал с группами депутатов. А их было минимум девять, а затем - и 12 и у каждого свои интересы. Их приглашали на Банковую, вели индивидуальные беседы.

Президент своим указом мог увольнять министров и премьера

Как Кучме удалось построить мощный институт президента?

- Президент своим указом мог назначать и увольнять министров. Премьера мог уволить. Это для правительства было решающим, каждый министр это понимал.

Как-то на два дня меня оставили "на хозяйстве". Президент Кучма и премьер Ющенко полетели в Москву. Премьер поручил мне провести в Нафтогазе совещание, нужно было принять важное решение. Я потребовал, чтобы это сделали. При мне руководитель Нафтогаза вышел позвонить председателю правления компании Игорю Бакаю и согласовать с ним, выполнять то, что требует первый вице-премьер. И тут он зашел и сказал: "Мы не будем этого делать". "Не понял, - говорю, - как это? Я тебя с работы сниму". А он ответил: "У тебя руки коротки". Я подписал распоряжение о увольнение руководителя Нафтогаза. На следующий день я встретил президента и премьера, и мне товарищ один сказал: "Отсюда ты поедешь никем".

Все работали в пределах того, что сказала Банковая

Я подошел и сказал президенту: "Леонид Данилович, позвольте доложить, у нас все нормально, спокойно". Он на меня посмотрел: "Голову Нафтогаза снял и говорит, что спокойно". Сказал мне несколько таких крепких словечек, а потом: "Да иди к своему премьера и с ним разбирайся". Я понял, что все в порядке.

Каждый член правительства чувствовал зависимость от президента. Все работали в пределах того, что сказала Банковая.

Когда Виктор Ющенко стал президентом, у него некоторое время были полномочия Кучмы. Как прошел этот период?

- Все партии бросились после Майдана получить свою долю пирога. Каждый требовал себе должности и хотел иметь своего министра и председателя областной администрации.

Я тихо сидел в парламенте и никого не трогал. Как-то поехал на очередную конференцию в Колумбийский университет в Нью-Йорке - и в это время позвонил президент: "Немедленно завтра вылетает в Днепропетровск, там проблемы. У нас нет ни одного главы райгосадминистрации". А это область, которая формирует бюджет Украины. И я за два дня уже был в Днепре. Пришел - а там полная приемная представителей партий, которые хотят должности. Господи, я посмотрел на них: "Опыт работы любой имеете? Понимаете, о чем идет речь?" Нет, зато все революционеры. Я тогда их всех собрал в одном зале и сказал так: "Я на Майдане был с первого дня до последнего. Отвечал за него ночью. Вклад каждого из вас я знаю. Но головами райгосадминистрации будут только люди, которые имеют опыт руководства". В результате Днепропетровщина быстро вышла на первое место среди областей Украины по всем показателям.

В это время появилось понятие "любі друзі", начались коррупционные скандалы.

- Началась борьба, в результате которой я попал на Никопольский завод ферросплавов. И там меня застал звонок президента. Виктор Андреевич сказал, чтобы я немедленно ехал в Киев и, что меня назначают исполняющим обязанности премьера. Вечером того же дня я провел первое заседание. И сразу после того началась газовая война. Потому что "попередники" не подписали договор с Россией.

Ежегодно до 1 июля надо было подписывать документы об объемах газа и его цену на следующий год. Но этого не сделали. Тогда правительство возглавлял человек, который в газе разбирается лучше всех, - Юлия Тимошенко. Она документы не подписала. Последний раз заместитель председателя Газпрома был у нас 27 августа. Он сказал: "Хохлы, вы что с ума посходили? Почему вы не подписываю договор?" И здесь сменилось правительство, а Москва приняла решение: война.

Как это повлияло на нашу экономику и дальнейшее развитие?

- Существенно не повлияло. Нам удалось в четвертом квартале преодолеть падение, которое было летом. Я провел октябрь-ноябрь в разговорах с бизнесом. С каждым олигархом отдельно встречался. Отдельно - с малым и средним бизнесом. Тогда мы уже были настоящей властью: людьми, которые способны нормально работать и принимать быстрые решения. А в марте 2006 года состоялись выборы. Я видел, что придется передавать дела Виктору Януковичу.

Мы должны продолжать сокращать вооруженные силы. А подготовили законопроект об их увеличении

Вы были также министром обороны. Какие проблемы были в этой сфере?

- Понимал, что надо прекратить бездумное сокращение Вооруженных сил. Мы имели директиву о том, что обязаны делать его. Тогда мы подготовили законопроект об увеличении численности Вооруженных сил. То есть сделали обратное. Как я тогда получил от Комитета по вопросам обороны. Нас обзывали по-разному, но меня поддержал главнокомандующий - Виктор Ющенко, а также Совет национальной безопасности и обороны.

На 2009 год в Украине был самый низкий уровень финансирования армии за все годы независимости - 0,87 процента валового внутреннего продукта

В результате численность больше не сокращали. Но началась война между премьером и президентом. К чему это привело? На 2009-й в Украине был самый низкий уровень финансирования Вооруженных сил за все годы независимости до сих пор - 0, 87 процента ВВП.

Это парадокс нашей системы: главнокомандующий - президент, а главный финансист - премьер.

- Тогда премьер действительно имел большие возможности. И эта война привела к тому, что армия буквально обеднела.

Как коротко описали бы эпоху президента Ющенко?

- Сказал бы, что наша страна получила президента, который был направлен в будущее и у которого, к сожалению, не было рычагов влияния. Не свойственно ему железной рукой управлять страной. Он - человек мировоззренческий. Сейчас понимают, что он говорил правильные вещи, но у нас любят, чтобы президент палку в руках держал. Кучма умел такой дать по голове каждому. Виктор Андреевич - не большой демократ. Это ему мешало.

Мы получили Януковича, потому что общество устало от этой демократии и хотело сильной руки и стабильности?

- К власти пришли люди по культуре "местные ребята" из маленьких городков, которые выросли вокруг заводов. Они бескомпромиссно работали. Такого мировозрения, как у Ющенко, у них и близко не было. И мы получили в результате второй Майдан.

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А как вел себя украинский парламент, когда Янукович сбежал?

- Депутаты сумели организоваться и принимать решения. Концентрация власти в руках исполняющего обязанности президента Александра Турчинова была нужна.

Как описали бы времена Петра Порошенко?

- Правильно кто-то сказал о нем: "Отдал бы Липецкую фабрику, был бы второй раз президентом". Но натуру не одолеешь.

Политика в нем победил бизнесмен.

- Согласен с этим. Я работал с ним и был заместителем руководителя штаба "Нашей Украины". Он - очень умный и трудолюбивый человек, но не сумел преодолеть личные недостатки.

Опять идем к сильной руке. Зеленский ищет середину между Ющенко и Януковичем

Как описали бы президентство Зеленского?

- Сейчас мы должны понимать, что снова идем к сильной руке. Нынешний президент смотрит, как работали предыдущие. Видит пример Ющенко, озвучивал правильные лозунги, долго и терпеливо. Ну и что в итоге? Народ не избрал его во второй раз. Янукович вел себя так нагло, что его сбросили. Поэтому надо найти середину.

Что нам нужно сделать, чтобы у нас президент, премьер, председатель Верховной Рады чувствовали, что они в этих законодательных стременах? Партии?

- Нет партий. Но появляется зарождения новых идеологических сил. Они выстрелят через три-четыре года - через одни выборы.

Куда мы движемся?

- Я вижу Украину как лидера Восточной Европы. Мы способны такими быть. У нас сейчас классный период: поднимаются цены на сырье, металл, зерно. Будет два-три года такой конъюнктуры.

Ранее в проекте #укрдерждовгобуд первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о построении государственных институтов в первые годы независимости. Дал оценку себе и преемникам. С министром иностранных дел 2007-2009 годов Владимиром Огрызко говорили о том, как появилась и развивалась украинская дипломатия, когда мы действительно выбрали проевропейский курс и на какие шаги шла Россия с момента распада СССР, чтобы удержать Украину в поле своего влияния. Евгений Марчук, первый председатель Службы безопасности Украины, бывший министр обороны и премьер-министр рассказал о формировании силового блока государства и начала сепаратизма в Крыму. Александр Мороз, народный депутат I-V созывов и дважды председатель Верховной Рады, вспоминал дни провозглашения независимости. Рассказал, как в Украине появилась должность президента и почему произошли первые досрочные выборы. Оксана Сыроед, заместитель председателя Верховной Рады 8-го созыва, о системе власти Украины размышляет через призму поиска баланса ее ветвей. Александр Турчинов был координатором двух Майданов и работал на большинстве высших постов в государстве. После побега Януковича занял пост председателя Верховной Рады. Несколько дней в феврале 2014-го имел абсолютную власть, выполняя обязанности президента, премьера и всего правительства. С ним говорили о том, как работала государственная машина разных периодов, а также о сопротивлении агрессии России. С Романом Бессмертным, политиком и дипломатом, одним из авторов Конституции, говорили об оптимальной для Украины модели парламента.