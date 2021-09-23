"Я не связывал бы это с борьбой против олигархов" - Разумков об обстреле авто Шефира

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что связывать покушение на помощника президента Сергея Шефира с борьбой власти против олигархов некорректно.
Об этом спикер сказал в эфире телеканала "Прямий" в прошлую среду вечером.
"Некоторые коллеги преждевременно пытаются развешивать какие-то ярлыки. Это плохая тенденция, и точно прибегать к ней не стоит.
А то, что это можно расценивать, как давление на Офис, на президента или непосредственно на Сергея Нахмановича - точно. Я не связывал бы это с борьбой против олигархов", - сказал Разумков.
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Нападение на Шефира является преступлением, и не имеет значения, кто его совершил: богатый человек, бедный или какие-то преступные элементы, отметил спикер.
Важно, чтобы правоохранители, генеральный прокурор Ирина Венедиктова "максимально эффективно и профессионально сработали и нашли действительно и исполнителей и заказчиков", по словам Разумкова.
22 сентября у села Лесники в Киево-Святошинском районе Киевской области стреляли в автомобиль Шефира. Ранен водитель машины.
В автомобиль выпустили не менее 10 пуль.Ответ на обстрел авто будет сильным, заявил президент Зеленский в видеообращении.
Офис президента связал покушение на Шефира с деолигархизацией
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