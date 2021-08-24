Как Петлюра создал СССР и независимую Украину

И как он сделал это одновременно

Да, конечно, сам Симон Васильевич был бы несказанно удивлен такой формулировкой. И Ленин со Сталиным тоже. Но негде правды деть – ни СССР, ни независимая Украина не появились бы в том виде, в каком мы их знаем, если бы не отчаянная борьба Петлюры с Россией.

Вступление

Празднование 30-летия независимости, а правильнее – восстановления независимости Украины – неизбежно подводит к вопросу: "Независимости от кого?" То, что СССР не существует уже 30 лет, не значит, что мы окончательно лишились его наследства. Напротив, преобразование пост-УССР в действительно украинскую Украину сейчас в самом разгаре (ок, последние 2 года этот процесс несколько притормозил). Хотим мы или нет, но советские корни нашего государства пока еще глубже и прочнее корней националистических. Однако осмелюсь утверждать, что УССР (а затем и СССР) не была полной "анти-УНР". УССР была скорее "квази-УНР", потому что самим своим существованием обе республики (а значит и СССР) обязаны, по гамбургскому счету, одному человеку – Симону Петлюре.

Революция

В начале ХХ века на территории Европейской части Российской империи самоуправлением радовались одни финны – в Великом княжестве Финляндском (с собственным сеймом и судопроизводством). Царство Польское хотя и формально не было ликвидировано, в 1832 году потеряло свои сейм и конституцию, а в 1874 году было преобразовано в обычное генерал-губернаторство. Остальные, в том числе украинцы, на реализацию своих прав даже не надеялись. Революция 1905 года не принесла национального освобождения народов России, хотя несколько улучшила условия для украинского просвещения. Неудивительно, что во время революции 1917 года национальный вопрос встал чуть ли не острее социального, что в итоге привело к возникновению на развалинах империи более сотни новых государств – преимущественно национальных. В том числе и Украины.

Большевистское лицемерие лучше всего видно на примере "советских Украин"

Бешеная популярность большевиков в годы Первой мировой объясняется не только их лево-социальными лозунгами об окончании войны и передел земли. Они также были единственной общероссийской силой, которая декларировала право народов "на самоопределение вплоть до отделения". Коммунисты с легкостью признали независимость Финляндии, и против независимой Украины ничего не было – по крайней мере на словах. Москва не надмевалась вести с Киевом дипломатическую переписку и мирные переговоры (хотя и отрицала свою агрессию против УНР). Белые же наоборот, так уперлись в свой идеал "единой и недѣлимой России", что настроили против себя почти всю страну – и закономерно проиграли.

Красные взамен проявляли большую гибкость. Когда им было выгодно, они признавали чужую независимость, затем пытаясь захватить власть изнутри. Когда это не удавалось – создавали "параллельную" государственность. И это большевистское лицемерие лучше всего видно на примере "советских Украин".

"Советские Украина"

Первой в Харькове 12 (25) декабря 1917 года была провозглашена "Украинская Народная Республика Советов рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов", но не как новое государство, а как "федеративная часть Российской республики" (хотя сама советская Россия еще не была федерацией). 19 марта 1918 в Екатеринославе (ныне – Днепр) эта "УНРРА" сама была провозглашена "независимой" и "федеративной". Россия заявление приветствовала... но независимость "УНРРА" не признала. То же произошло и с остальным рядом советских "республик", образованных в начале 1918 года.

6 января 1919 в Харькове получила "крещение" вторая красная Украина – Украинская Социалистическая Советская Республика. Хотя она позиционировала себя как независимую (по конституции 10 марта того же года УССР лишь должна была войти в будущее советское объединения), однако уже 23 апреля политбюро ЦК РКП (б) поставило задачу: "слияния Украины с Советской Россией". Стоит ли говорить, что Москва не признала независимость УССР? 1 июня 1919 было заключено соглашение о военно-политическом союзе Украины с Россией.

27 января 1920 было принято постановление "Об объединении деятельности УССР и РСФСР", согласно которому Украина стала руководствоваться российскими законами. 20 мая завершился 4-й Всеукраинский съезд советов, резолюция которого говорила, что УССР "сохраняя свою самостоятельную государственную конституцию, является членом Всероссийской Социалистической Федеративной Советской Республики". Казалось, только один шаг – и Украина снова станет обычной частью России, как было до 1917 года, разве что под новыми флагами.

Но этого не произошло. 28 декабря 1920 был подписан "Союзный рабоче-крестьянской договор между Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой и Украинской Социалистической Советской Республикой", который начинался со взаимного признания суверенитета сторон. Да, все мы знаем цену заявлениям России о независимости Украины. Но право хотя бы на формальную государственность советский Киев собой сохранил.

Благодаря злейшему врагу – Петлюре.

Петлюра как двигатель советской Украины

Необъявленная истина заключалась в том, что именно украинское национально-освободительное движение, особенно в его военно-политическом измерении, стало двигателем советского государственного строительства в Украине. Чтобы противостоять УНР и Генеральному Секретариату, большевики провозгласили "УНРРА" и "Народный Секретариат". Советские республики в Одессе и Крыму возникли не по воле населения, а для противостояния союзным УНР австро-германским войскам.

Аналогично УССР возникла как буфер между советской Россией и второй УНР. И если бы Петлюра вел менее отчаянную борьбу, если бы сдался раньше – то УССР повторила бы судьбу своей предшественницы. 3 апреля 1918 нарком национальностей Иосиф Сталин заявил Владимиру Затонскому – руководителю уже ненужной первой советской Украины: "Достаточно играли в правительство и республику, кажется достаточно, пора бросить игру".

Однако "недобитый Петлюра", как его называли советские авторы, постоянно восставал из пепла и продолжал войну – самостоятельно, объединившись с галицкими войсками и, наконец, в союзе с поляками. И каждый раз ликвидация украинской большевистской государственности откладывалась. Красные ведь идеально освоили применение идеи: "не можешь победить – возглавь". А когда пришло время для полноценного мирного договора с Польшей – Москва была вынуждена формально признать независимость Украины, потому что мир с поляками заключался вместе РСФСР и УССР.

Вот так Петлюра, вряд ли предвидя это, причастен к сохранению советской Украины.

От УССР в СССР

Примерно то же произошло и уровнем выше. 23–23 сентября 1922 специальная комиссия ЦК РКП (б) под председательством Сталина утвердила проект т.н. "Автономизации". Суть заключалась в отказе Украины, Беларуси и других советских образований от формальных признаков суверенитета и включение в состав России на правах автономий. В комплекте шли подчинение национальных органов власти российским и предотвращения выхода из состава нового государства. Максимум уступок бывшим республикам – делегирование их представителей в высших руководящих органов России. 24 сентября план был представлен на Политбюро.

Однако против сталинского плана решительно выступил... Владимир Ленин. 26 сентября он написал письмо, в котором обосновал идею союзного государства на основе полного равенства всех независимых советских республик: "...мы признаем себя равноправными с Украинской ССР и др. и вместе и наравне с ними входим в новый союз, новую федерацию, "Союз Советских Республик Европы и Азии". Ленин писал: "Важно, чтобы мы не давали пищи "незалежникам ", не уничтожали их независимости, а создавали еще новый этаж, федерацию равноправных республик". 6 октября Ленин направил Политбюро записку, в которой настаивал на равноправном представительстве всех союзных республик в руководстве Союза. Сталин был вынужден отступить и в этот же день пленум ЦК утвердил ленинский план.

Автор: Владимир Казаневский

Однако не стоит думать, что Ленин делал это с большого человеколюбия. Дело было в том, что сталинский план, не говоря уже о его пренебрежительном авторе, вызвал неприятие со стороны тех же национальных республик, судьбу которых этот план решал. Полностью идею "автономизации" поддержали только Армения и Азербайджан, с оговорками – Беларусь, отвергли ее Грузия и Украина. Конечно, можно было переломить ситуацию силой, как всегда, но Ленин оказался мудрее Сталина. Он оставил республики в фактическом подчинении Москве, бросив им кость сохранения формальной независимости в иллюзорно равноправной федерации. И главной причиной уступки, как видно из письма 26 сентября, была самостийницкая ориентация именно советской Украины – непреднамеренный результат деятельности Петлюры.

Могло ли быть иначе?

Конечно. Выше отмечалось, что распад Российской империи вызвал к жизни более сотни новых государств: три десятка на севере и западе (примерно пополам советские и несоветские), два десятка на юго-западе, в частности УНР, и полтора десятка на юге (две трети – советские), четыре десятка в центре и на востоке, два десятка на Кавказе и по полтора десятка в Центральной Азии и за пределами, в частности ЗУНР (примерно пополам советские и несоветские).

Куда же они все делись? По-разному. УНР или Грузинскую Демократическую Республику пришлось силой подавлять до 1921 года. А, например, Казанскую Советскую Рабоче-Крестьянский Республику (февраль – май 1918 года) просто отменили декретом исполкома губернского совета (она интересна тем, что попала на карту, подготовленную для Вудро Вильсона).

И позже имели место множество случаев понижение статуса советских формирований. Например, советская Абхазия 31 марта 1921 объявила независимость, 16 декабря вошла в состав Грузии как субъект федерации, а 19 февраля 1931 была преобразована в автономию. Автономная Крымская ССР в составе России была образована 18 октября 1921, а 30 июня 1945 сведена к обычной области. Да что там говорить, если "шестнадцатая республика", Карело-Финская ССР, провозглашена 31 марта 1940, была 16 июля 1956 снижена до Карельской АССР.

Так что очень легко себе представить, как 30 декабря 1922 года в едином порыве "для укрепления связей с братским русским народом" украинские большевики отказываются от суверенитета – под пристальным взглядом Сталина.

Но длинная тень Петлюры была еще слишком хорошо видимой, чтобы кремлевские коммунисты осмелились забрать у украинцев хотя бы формальную государственность.

От УССР к Украине

Судьба антисоветских революционных движений сложилась по-разному. Лишь нескольким – и только на окраинах! – удалось довести дело до полной независимости. Так возникли Финляндия, Польша и три страны Балтии. Остальным так или иначе не повезло, и они были подавлены большевиками. Но одна тенденция определяется четко – чем сильнее было сопротивление, тем выше оказался статус побежденного народа в Советском Союзе.

И это вполне логично – чем продолжительнее и ожесточеннее была борьба, тем больше ресурсов, физических и символических, должны были вкладывать красные в свои "параллельные" государства. Малочисленны народы, которым не суждено создать в революционное время собственного государства, должны были довольствоваться статусом краев, автономных областей или округов. Те, у кого хоть ненадолго вышло, например крымские татары – получили автономные республики. Ну а тем, чьи усилия признавал мир, достались республики союзные. Да, откровенно "антинационалистические", но все равно национальные.

И пусть это прозвучит несколько пафосно, но украинцы были в антикоммунистической борьбе первыми среди равных. Ни одно другое революционное государство (кроме Польши, но ее поддерживал Запад) не боролось с советской Россией так долго и так эффективно, как УНР. Ни один другой национальный вождь (кроме Пилсудского) ни выпил столько красной крови, как Петлюра. Поэтому неудивительно, что советская Украина была просто обязана быть второй после России – и по статусу, и по ресурсам. И чтобы снова не взбудоражить украинцев, это второе место по УССР было сохранено.

Украинцы были в антикоммунистической борьбе первыми среди равных

Сейчас не слишком популярно признавать, что нынешняя Украина – преемница УССР, а не УНР, но такова печальная правда. Однако кое-что полезное мы в наследство от коммунистической квазигосударственности все же получили. Статус союзной республики как минимум. Это теперь неочевидно, но такие сверхважные вещи, как юридически оформленное право УССР на выход из СССР или сразу признанные миром государственные границы, или такие плюшки, как место в ООН – это последствия именно союзного статуса. Татарстан и Чечня, Приднестровье, Абхазия и Осетия, Карабах наконец – все они таким похвастаться не могли. Поэтому татары с чеченцами так и не освободились в 1991 году из-под российского ига, а на остальной территории идет война. В Крыму и на Донбассе тоже все плохо, но об их принадлежности Украины мир не спорит. Это тоже наследство советских союзных границ.

И за это все мы тоже должны поблагодарить Симона Петлюру.

Вместо послесловия

Не стоит себя обманывать. Украинская Советская Социалистическая Республика не была ни украинской, ни республикой. Это была коммунистическая квазигосударственность. Украинцы в ней не могли свободно распоряжаться властью или просто своей жизнью. Однако даже такая форма красной оккупации и аннексии Украины – значительно лучше, чем какая-либо другая или вообще без нее.

Представим, что украинский народ не начал бороться с большевизмом в 1918 году. Предположим, что Петлюра пошел на примирение с Кремлем. Тогда катастрофические последствия затронули бы всю Восточную Европу. Украинское освободительное движение не просто боролось за Украину, оно еще и стимулировало аналогичную борьбу в Беларуси, в Крыму, на Дону и Кавказе. Кто знает, воевали бы жители этих земель за свою свободу, если бы украинцы сложили оружие? И уж точно без польско-украинского союза, де-факто поддержанного единственным адекватным белым вождем Петром Врангелем, потерпела бы крах независимая вторая Речь Посполитая. Ну и в итоге 30 декабря 1922 украинцы вошли бы в состав России максимум на правах автономии, а в августе 1991 года никто в мире не согласился бы на их выход оттуда и получения самостоятельности. Потому что по чину. Другим народам было бы еще хуже.

Поэтому признание миром независимой Украины в нынешних границах – наследие союзного статуса УССР. А союзный статус УССР – следствие борьбы коммунистов за украинский народ и против "петлюровщины".

Так что если бы не Петлюра – не было бы ни федеративного Советского Союза тогда, ни независимой Украины сейчас.

P.S. Очевидно, что Петлюра был не один, под его фамилией здесь скрывается весь пантеон героев Украинской революции. Даже те, кто Главного атамана терпеть не мог, как Павел Скоропадский, или погиб из-за него, как Петр Болбочан. Однако место в заголовке не резиновое, поэтому пришлось немного персонифицировать и обобщить. Главному выводу это не меняет – без борьбы в 1917-м не было бы государства в 1991-м! И Петлюра послужил настоящей Украине не меньше Кравчука.