Москва отправляет в Украину религиозный десант

Церковь для Кремля всегда была только политическим инструментом

Русская церковь целенаправленно и мощно работает над разрушением "украинского мира" в Украине. Она есть одним из столпов реализации путинской доктрины распространение на наши земли "русского мира". Непосредственный контроль над Киевом нужен Кремлю для возрождения в полном объеме империи, без восстановления которой Путин не представляет своего исторического наследия. При этом путинисты теперь беззастенчиво причисляют к российским территориям не только оккупированный Крым и часть Донбасса, но и всю Украину.

Московская церковь до сих пор считает Украину своей канонической землей. В конце нулевых годов она начала массово строить новые храмы в Киеве. Это выглядело как целенаправленный захват столичных территорий.

В Соломенском районе, в парке "Спутник", построили церковь, которая все больше расширяла свои владения, со временем доведя их почти до железнодорожного пути. Старожилы прекрасно помнят, что когда-то парк начинался через дорогу от улицы Уманской и заканчивался недалеко от железнодорожной станции "Караваевы дачи". Но сейчас в зеленой зоне массового отдыха появились московские попы. Они несут горожанам ценности "русского мира", прикрывая все это заботой об "интересах верующих". Теперь там целый комплекс сооружений, который стал центром распространения не только религиозной информации. А главный храм назван в честь святого, который не имеет никакого отношения к Украине.

Великодержавный шовинизм и церковь стали важнейшими идеологически религиозными инструментами зомбирования украинцев, оказавшихся в плену чужого влияния. Неприкрытая пропаганда "русского мира" и "одного народа" – русских и украинцев – это лишь небольшая верхушка айсберга пропагандистских акций. Однако московских попов всегда спасает закрытость и неприкосновенность их учреждений.

Россиянам свойственно ставить тавро на тех, кто им непонятен

Говоря о православном "одном народе", они имеют в виду, что этот мифический "народ" призван жить в одном государстве со столицей в Москве. А украинский язык и именно украинство для них – это лишь досадное историческое недоразумение.

Россиянам свойственно ставить тавро на тех, кто им непонятен. Если гражданин Украины выступает в защиту украинской государственности, украинского языка или культуры, кремлевская власть клеймит его как заядлого националиста или даже нациста. Ведь как можно вообще стремиться к отделению от "матушки-России", которая так "много сделала" для мятежной Украины?

Иерархи не отстают в большом походе обращения "заблудших украинцев" в лоно "канонической церкви". Все те, кто не поддерживают "крестового похода" на украинскую территорию – для московских попов раскольники, сепаратисты и неверные.

Путинская империя великодержавного шовинизма будто возвращает украинцев в далекие 1970-е, когда нашему народу изо всех сил вживляли в сознание имперские стереотипы: "Украинский язык учить необязательно", "Украина – это неотъемлемая составная часть большого СССР".

Путин не первым поставил себе на службу агрессивный шовинизм. Стоит вспомнить, что с началом Великой Отечественной войны 1941–1945 годов Сталин взялся возрождать и "большую" русскую идею. А знаменитый тост генералиссимуса за русский народ, произнесенный им в ознаменование победы над нацистами, точно указал, кого кремлевский "скульптор" выбрал для формирования послевоенной мировой истории. Именно такая идея сыграла определяющую роль и в послевоенных сталинских проектах. Тесно переплетая великодержавный шовинизм с коммунистической идеологией, "отец народов" вооружил этой опасной смесью многочисленных и хорошо подготовленных для ее использования сторонников. Количество присланных с востока советских людей в страны Балтии, Восточной Европы и Украины росло. Русский народ объявили "старшим братом". Украинцы, поляки, эстонцы, венгры, другие коренные народы этих стран стали восприниматься как люди второго сорта. Повсеместно насаждалась русский язык и так называемая "советская культура".

Сейчас путинисты пытаются возродить веру в божественное предназначение русского народа и воплощение в нем идеала христианской добродетели. Современный симбиоз шовинизма и исключительной роли православной церкви в построении "русского мира" в Украине будто подтверждает слова философа Петра Чаадаева (1794–1856): "Россия – это целый особый мир, покорный воле, желанию, фантазии одного человека. Во всех случаях это – олицетворение произвола. В противоположность всем законам человеческого общежития Россия шествует только в направлении своего собственного порабощения и в направлении порабощения других народов".

Автор: Дмитрий Скаженик

На службу идее создания "русского мира" в Украине Кремль и Лубянка поставили и религию. Московский патриархат массово засылает в Украину псевдодуховных пастырей, которые поют анафему украинским патриотам. Вообще, сколько России нужно в Украине? В Москве считают – столько, чтобы полностью и необратимо вытеснить Украину из Украины.

Использование путинским режимом иррациональных и метафизических аргументов есть не просто выбором через собственные предпочтения элиты России. А выбором через внутреннее отчаяние и стратегическое банкротство. Наиболее наглядно подтверждает этот факт то, что в последнее десятилетие Российская Федерация на международные выставки достижений не способна выставить что-то такое, что бы не вызвало смеха. Именно поэтому эта страна вынуждена подавать на весь мир (и особенно на Украину) голую пропаганду. Которая часто является даже более гиперболизированной, чем в советские времена. Она использует последний аргумент – церковь, которая имеет еще хоть какое-то влияние на народ. И не из-за русского православия, а потому, что христианство на территории Украины имеет тысячелетние корни.

Однако самим прихожанам московской церкви надо было бы задуматься над следующим – имеет ли право считаться канонической, и более того, христианской, церковь, которая в последние десятилетия занималась переброской и продажей оружия. Что уже десятки раз подтверждали сами российские СМИ. Церковь, которая была и полностью остается под контролем путинского режима и ФСБ. Церковь, которая, не заботясь тем, что осквернено собственный русский дом, хочет строить его на более подходящих для нее территориях Украины. Следовательно, спрашивать, есть ли русская православная церковь христианской, или служит оппоненту Иисуса Христа – более чем уместно.

Российский шовинизм – явление не только политическое. Часто он выглядит как психическое заболевание. Поянычаренные в свое время империей бывшие украинцы даже в условиях украинской независимости пытались доказывать себе и окружающим, что они больше русские, чем сами русские. Новейшие янычары очень опасны. Больше независимую Украину ненавидят не русские, а русифицированные украинцы. Этот феномен заложен в их подсознании. Это можно объяснить попыткой оправдать себя в том, что их родители когда-то ошиблись, сделав ставку на язык империи, пытаясь забыть родной, "сельский" украинский.

В свое время это мощно стимулировала советская империя. Этим янычарам было легче в жизни – например, выбиться в "люди". А теперь двигаться назад? В любом случае "нет"! Поэтому они изо всех сил ищут аргументы для самооправдания и подкрепления своей "правоты". Именно такие украинцы становятся крупнейшими интернационалистами и российскими шовинистами.

Великодержавные шовинисты изо всех сил пытаются законсервировать позорную ситуацию, когда из Украины насильственным путем вытесняется все украинское. Это закономерно принуждает украинцев к радикализации своих взглядов и поиску путей, чтобы устранить это наглое и беспардонное отношение. Очевидно, что церковь является консолидирующим фактором для каждой христианской нации. Она должна стать учительницей морали, прививать любовь к ближнему, к своей Родине и к своему народу. Однако у московской церкви – совсем другие цели. Привить украинцам, что они "малороссы", нация без истории и имени, без прошлого и будущего.

Янычарам было легче в жизни – например, выбиться в "люди". А теперь двигаться назад?

Нынешнее наступление России на все украинское в Украине – это попытка завернуть шовинизм в красивую обертку и подать его в глянцевой коробке православия. Мы должны помнить о том, какую деструктивную роль сыграли московские попы во время оккупации Крыма и части Донбасса российскими войсками. Готовясь к новому "украинскому скачку", Россия активно организует "пятую колонну" и ее бойцов. Они предусмотрительно расположились в храмах и монастырях. Послушники и монахи здесь почему-то почти все младшего возраста и отличаются похвальной военной выправкой.

Но дело тут даже не столько в экономическом и геополитическом стратегическом значении Украины для России. Дело прежде всего в том, что на традиционном шовиническом отношении к Украине держится все российское имперское сознание. Как только русские откроют для себя, что украинцы – это на самом деле совсем другой народ, их миф рухнет. А с ним неизбежно закончится и существование новой путинской империи.