Русский язык в Украине – это шанс для Путина

Нужно прекращать подстраиваться

Два языковых пространства, имеющиеся в настоящее время в Украине, являются не только досадным нонсенсом спустя почти 30 лет с момента восстановления государственности. Это большая угроза для нашей независимости. Ведь нельзя назвать нормальной ситуацию, когда в восточных и южных областях страны русский язык до сих пор остается доминирующим. Украинцы за годы длительной оккупации Россией в значительной степени потеряли "языковой иммунитет". Поэтому первейшей задачей нашего государства должна стать выработка "иммунной устойчивости" у определенных категорий граждан против чужбинного языка.

Украиноязычное пространство должно быть восстановлено на всей территории Украины

Россия держится за русский язык в Украине как один из последних бастионов своего влияния на ее граждан. Она пытается любым способом законсервировать противоестественную и позорную языковую ситуацию, что является реализацией кремлевского многоходового плана идеологического зомбирования.

Представители "русского мира" подпитывают разными способами распространения в Украине имперских мантр вроде "это язык, с которым мы выросли" или "как хочу, так и разговариваю". Это лишь усиливает энергетическую подзарядку такого российско-ориентированного "зомби".

На этих добровольно зомбированных не сильно влияет и то, что даже когда они владеют русским языком лучше автохтонов, а их знания так называемой русской культуры значительно шире, чем знания рядового "интеллектуала" из России, они для московцев все равно навсегда останутся "хохлами" и "хохлушками". Которых озверевшие от крови "освободители" с Севера будут убивать с таким же рвением, как и украиноязычных.

Путин чуть ли не в каждой своей претензии к Украине вставляет требование о предоставлении особого статуса "русскому языку"

Язык является фундаментом существования нации и государства. К сожалению, эту тему не любит затрагивать как действующая власть, так и конформисты. В отличие от них Путин и предыдущие руководители оккупантов хорошо осознавали роль и вес языка как идентификатора, основы менталитета и культуры (в том числе и политической), цемента для существования государства.

Поэтому за 337 лет российской и советской колонизации было издано более сотни актов для запрета украинского языка. А Путин чуть ли не в каждой своей претензии к Украине вставляет требование о предоставлении особого статуса "русскому языку".

Государство должно делать все, чтобы украиноязычное пространство было восстановлено на всей ее территории. А это значит, что не только госслужащие должны пользоваться украинским языком при исполнении своих обязанностей. Это должно происходить во всех публичных заведениях.

У всех "принципиально русскоязычных" присутствует если не скрытое презрение, то по крайней мере ощущение вторичности и ненужности украинского языка как единственного государственного. Это прослеживается даже у людей, которых можно считать продвинутыми интеллектуально и мировоззренчески.

Язык для украинца – это персональная участок общей границы самоидентификации нации

"Русскоязычные" принципиально не хотят понять ценность и необходимость собственного языка для нации. Пока в государстве параллельно существуют диаметрально разные культурные традиции, до тех пор будут и потенциальные источники дестабилизации.

Нужно учитывать, что русский язык имеет большую поддержку из России именно как фактор дестабилизации. Пока Украина будет оставаться "двуязычной", до тех пор он будет существовать. Но если Украина станет одноязычной – а именно русскоязычной, то этот фактор перестанет существовать вместе с государством.

Образно говоря, сегодня речь для каждого сознательного украинца – это его персональный участок общей границы самоидентификации нации, которую он лично должен защищать.

Однако пока это осознают не все украинцы. Лучшее понимание причин, побуждающих русскоязычных так упорно держаться за чужой язык, объясняет проведенный импровизированный социологический блиц-опрос по трем вопросам среди семи киевлян-респондентов (a, b, c, d, e, f, g), которые пока еще не определились окончательно с переходом на украинский язык, хотя и хорошо им владеют. Он дал следующие результаты.

1. Какова основная причина вашего общения на русском языке?

a) Нет окружения, которое бы способствовало общению.

b) Отсутствие в Киеве массовой украиноязычной городской культуры. Во Львове, Ивано-Франковске, Черновцах она есть. А в Киеве ее еще нужно сформировать.

c) В большинстве случаев в быту общаюсь на русском, потому что на русском ко мне обращаются собеседники и персонал учреждений (в том числе и государственных) и др.

d) Потому что я вырос в русскоязычной среде.

e) Стеснялась, потому что в детстве столкнулась с насмешками к украинскому языку. И во взрослом возрасте было хорошо видно отношение к украинскому как к языку второго сорта, никому не нужному, сельскому и чуть не "нацистскому". То есть, если ты разговариваешь на украинском, с тобой точно что-то не так.

f) Так уж сложилось, что для меня русский язык более привычен и мне легче выражать на нем свои мысли.

g) Русский – это язык, который насаждался годами, мы учились и привыкли на нем думать и общаться.

Автор: Дмитрий Скажений

2. Что сдерживает вас от перехода на общение на украинском языке?

a) Ничего не сдерживает, когда есть возможность, общаюсь на украинском.

b) Не хватает достаточной мотивации и собственно отсутствие украиноязычного окружения. А часто не хочется отличаться от общей массы горожан.

c) Отсутствие опыта. Да и не с кем.

d) Перфекционизм. Я лучше говорю по-английски, чем на украинском языке. Если я буду говорить на украинском, будет много русизмов.

e) Сдерживала лень. Мысль, а почему я, пусть лучше кто-то другой, а я потом когда то подтянусь. Правда, не знаю, когда. А также нежелание чувствовать малейший дискомфорт, который вызывают любые изменения.

f) Русскоязычное окружение. Мало пока в Киеве украинского языка. Стараюсь поощрять и поддерживать беседы на украинском.

g) Ничего не мешает – свободно владею русским, украинским, немного польским и английским. Но для меня непривычно общаться на украинском.

3. При каком условии вы бы перешли на общение на украинском языке?

a) Переход возможен, если бы ко мне обращались чаще на украинском и на предприятиях требовали общения на украинском.

b) Если вместе со мной перешли бы на украинский язык подавляющее большинство киевлян. Очень трудно быть Дон Кихотом в русскоязычной среде.

c) Наличие украиноязычной среды.

d) Ни при какой.

e) Меня "убедила" хорошая знакомая, когда начала придумывать, что здесь у нас можно построить место для развития русской культуры. Это было еще в начале войны, тогда такие идеи в течение короткого времени были распространены, потом прошло. Это меня так напугало и вызвало такое отвращение, что лень и мысли о "пусть лучше кто-то другой, а я потом" прошли за считанные часы. Постепенно перехожу на украинский во всех сферах своей жизни, уже перешла процентов на 80.

f) Если попадаю в общество, где большинство людей говорит на украинском, то за очень короткое время перехожу только на украинский язык.

g) Если мой собеседник настаивает на исключительно украинском языке.

Опрошенные респонденты честно ответили на все поставленные вопросы. Это анализ того, что происходит в языковой среде украинской столицы.

Вывод очевиден: несмотря на то, что за язык теперь не преследуют и не наказывают, как это было в прошлом веке, в Киеве еще не сформировалась полноценная украинская языковая среду, которая могла бы противостоять русскоязычной экспансии.

Без украиноязычного Киева украиноязычная Украина невозможна

Стоит отметить, что сознание определяется, формируется и закладывается языке. Поскольку язый (культурно-мировоззренческая среда) формирует сознание. Если ваше сознание московское, вы говорите по-русски. Если украинское, вы говорите на украинском. Отталкиваясь от этого, можно попробовать вывести формулу: "Без украиноязычного Киева украиноязычная Украина невозможна".

Выход здесь только один: перестать подстраиваться под тех, кто якобы плохо понимает украинский язык. И принципиально переходить на украинский в общении со всеми. Формируя таким образом свою персональную языковую среду. Разговаривать на украинском везде: в кругу друзей, знакомых и родственников, во властных институтах, транспорте, в супермаркетах и магазинах, в сфере обслуживания, на работе или учебе.

Главный признак ассимиляции – изменение языка общения

Язык – это лучший и самый надежный определитель сознания. Именно поэтому язык во всем мире однозначно представляется как определитель этнической и национальной принадлежности. Перефразировав известное выражение, можно сказать: "скажи мне, на каком языке ты говоришь, и я скажу тебе, кто ты".

Главный признак ассимиляции – изменение языка общения. Кто говорит на русском языке, начинает ассимилироваться в другую культурно-мировоззренческую среду. Именно таким образом русский язык запускает в украинцах процессы изменений и формирования российского мировоззренческого восприятия мира. Самоидентификация каждого является основой общей самоидентификации нации. Очень важно наконец то окончательно определиться, к какому миру вы принадлежите.

У Путина очень рассчитывают, что если большая часть населения Украины будет говорить по-русски, то есть большой шанс, что его таки когда то сделают вторым официальным или государственным языком. Для Кремля это станет основанием считать нас частью России, что сможет подтолкнуть его к активным военным действиям.

Вопрос дерусификации Украины – это проблема, которая уже давно вышла за рамки чисто культурологического вопроса. Этот вопрос безопасности государства.