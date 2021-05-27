Кремль травил своих и чужих – от Ленина до Навального

100 лет назад яд стала элементом государственной политики Кремля

Ленин и Бандера, Ющенко и Навальный – что объединяет этих людей? Яд. Яд – оружие женщин, говорил благородный лорд Эддард Старк. Женщин, трусов и евнухов, добавлял мудрый мейстер Пицель. В этом диалоге Джордж Мартин, как в зеркале, показал одну из самых мощных традиций игр престолов в Европе раннего Нового времени. Кто не слышал о легендарной семье отравителей Борджиа? Но оказалось, что и в наши дни есть государство, для которого травить своих и чужих – обычная политика.

История современной российской государственности – а заодно и "ядовитой" традиции – завязана на фигуре Владимира Ленина. 30 августа 1918 на него было совершено покушение. По официальной версии стреляла эсерка Фанни Каплан, которую вскоре схватили и расстреляли без суда. Тело сожгли в бочке прямо у стены Кремля.

Проблема с этой версией не только в том, что ей не хватает документальных доказательств, и что Каплан была полуслепой. Основная проблема – в Ленина стреляли четыре раза из двух разных пистолетов – скорее всего, револьвера и браунинга. Использование последнего было подтверждено экспертизой уже в 1990-х. Итак, стрелков было как минимум двое, да и сам Ленин видел мужчину. А по заявлению чекиста Григория Семенова и сами пули были отравленными.

Как бы там ни было, скорее всего вождя пролетариата заказал его соратник, №2 в партии Яков Свердлов. И зря ему это не прошло – 16 марта 1919 он внезапно умер. Официально – от знаменитой "испанки". Что же на самом деле – непонятно. Осторожный Ленин безбоязненно провел с "заразным" Свердловым последнюю неделю жизни "больного", а больше от пандемии никто в ту пору не пострадал. Поэтому существует версия, что вождь своего обидчика велел отравить.

Распробовав дело, в 1922 году Ленин создал тайную токсикологическую лабораторию. В уставе учреждения прямо говорилось: его задачей является "борьба с врагами советской власти". Под названием "Специальный кабинет" она подчинялась лично Ленину как председателю Совета народных комиссаров. Формально же входила в состав института биохимии.

Вождя пролетариата заказал его соратник, №2 в партии Яков Свердлов. И зря ему это не прошло

Однако на этом поле его переиграл настоящий "кремлевский Борджиа" Иосиф Сталин. Ленин серьезно заболел – сказался устаревший сифилис. И вместо того, чтобы лечить советского лидера, кучка заговорщиков начала его травить. Чтобы пустить пыль в глаза, Сталин пустил слух, что Ленин сам попросил у него яд. Обо всем этом знал Лев Троцкий – и молчал десятилетия. Хотя, вероятно, и его самого попытались отравить в январе 1924 года в момент смерти Ленина. С тех пор он не принимал лекарств из кремлевской аптеки. А стоило Троцкому рассказать все это журнала Liberty в августе 1940 года, как через 10 дней его убил давно сосланный агент.

Отвечал за отравления Ленина будущий нарком внутренних дел, фармацевт Генрих Ягода. Это не случайно: отец Ягоды приходился двоюродным братом отцу Свердлова, а впоследствии Ягода женился на дочери родной сестры Свердлова, своей троюродной племяннице. Поэтому речь шла о мести за родственника. Он курировал тот самый "Специальный кабинет". Первым начальником кабинета был профессор медицины Игнатий Казаков. Вторым – с 1938 до 1951 года – полковник медицинской службы и доктор медицинских наук Григорий Майрановский, "советский Менгеле".

Перебрав полноту власти после смерти Ленина, Сталин развернулся, в том числе и на токсикологическом фронте. Лаборатория-Х, как она стала называться с 1937 года, перешла в ведение НКВД. А уже через год, на Большом московском процессе, наркома Ягоду и завлаба Казакова обвинили в ряде вопиющих преступлений: отравлении главы ОГПУ Вячеслава Менжинского, председателя Госплана Валериана Куйбышева, писателя Максима Горького и его сына Максима Пешкова. И хотя мы знаем, как выбивали признания в подобных судилищах, скорее всего, эти обвинения были правдивыми. Только что травили жертв подсудимые не по своей воле, а по приказу Сталина.

Отравили и многих других. Следователь по делу расстрела царской семьи Николай Соколов и исполнитель расстрела Яков Юровский. Белый генерал Петр Врангель и штабс-капитан Аркадий Полунин. Сын Троцкого Лев Седов и брат жены Сталина Павел Аллилуев. Евгения Хаютина, жена нового наркома внутренних дел Николая Ежова, и Надежда Крупская, вдова Ленина – эта умерла на следующий день после 70-летия, на которое получила в подарок от Сталина торт. Абрам Слуцкий, руководитель зарубежной разведки НКВД, и, очень вероятно, Михаил Грушевский.

В послевоенное время в Лаборатории-Х проводили исследования ядов на живых людях – всего убито более 250 человек. В частности шведский дипломат Рауль Валленберг – спаситель множества евреев от Холокоста. В 1951 году руководство репрессировали: чекистские начальники десятилетия отсидели за решеткой, Майрановского освободили и также отравили. Двое его сотрудников покончили с собой, трое стали хроническими алкоголиками, еще двое – полными инвалидами.

Но идея никуда не исчезла. В 1960-1970-х заведение по производству яда носило название "Специальная лаборатория №12 института специальных и новых технологий КГБ". Там разрабатывали новые технологии убийства политических оппонентов. Теперь преимущественно "для экспорта". Убивать громко – себе дороже.

Вот в 1957-м в Мюнхене при загадочных обстоятельствах умирает идеолог украинского национализма, один из лидеров ОУН-"двойкарев" Лев Ребет. Врачи констатируют сердечный приступ. Через 2 года в том же городе так же умер Степан Бандера. И только в 1961 году берлинской полиции сдался киллер КГБ Богдан Сташинский, который ликвидировал обоих, распылив им в лицо яд.

В 1978 году в Лондоне уколом ядовитого зонтика убили болгарского диссидента Георгия Маркова. В 1981-м отравили Людмилу – дочь лидера компартии Болгарии Тодора Живкова.

СССР не стало, но старые методы продолжают использовать. В 1997 году отравили Владимира Цхая, заместителя начальника Московского уголовного розыска, который разоблачил агентов ФСБ – организаторов двух взрывов в российской столице. С приходом к власти Владимира Путина стало только хуже. В 2000-м отравлен его "крестный отец" в политике Анатолий Собчак, в 2003-м – депутат Думы Юрий Щекочихин, который расследовал взрывы жилых домов в Москве и Волгодонске. Оперативника ФСБ Александра Литвиненко, который указал на заказчика взрывов – Путина – отравили в 2006 году.

В 1991 году СССР не умер – он просто уменьшился в размерах

Несколько выдающихся провалов советских и российских спецслужб пролили свет на используемые ими методы. В 1979-м КГБ попытался отравить афганского лидера Хафизуллу Амина. Советские же врачи вытащили его с того света, комитет организовал штурм дворца Амина, после чего началась девятилетняя война. В 2004-м российским диоксином пытались отравить будущего президента Украины Виктора Ющенко. В 2011 году отравление пережил русский националист, кандидат в президенты Дмитрий Демушкин. В 2015 и 2017 – соратник Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза. За поставки оружия Украине ГРУ в 2015 году попыталось отравить болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева. В 2018 году в Солсбери атаке подвергся перебежчик Сергей Скрипаль. Наконец в прошлом году почти удачно отравили Алексея Навального, аккурат в 80-ю годовщину убийства Троцкого. А в начале этого года загадочно умерли двое врачей из омского госпиталя, где выхаживали оппозиционера.

Итак, прошло более 100 лет с тех пор, как яд стал элементом государственной политики Кремля. Наблюдая за сегодняшней Россией, очередной раз убеждаешься, что в 1991 году СССР не умер – он просто уменьшился в размерах. Суть осталась прежней. Поэтому каждый раз, когда кто-то известный и неудобный Москве внезапно умирает, стоит внимательнее изучать обстоятельства: не торчат ли случайно оттуда уши очередного лубянского "фармацевта".

Все изложенные факты подкреплены доказательствами из следующих изданий:

1. Аркадий Ваксберг, "Le Laboratoire des poisons: de Lénine à Poutine" ( "Лаборатория ядов: от Ленина до Путина"), Париж, Buchet / Chastel, 2007;

2. Юрий Фельштинский, Владимир Попов, "Від Червоного терору до мафіозної держави: спецслужби Росії у боротьбі за світове панування (1917 – 2036), Киев, Наш формат, 2021.