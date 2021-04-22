Как наконец то сделать украинцев счастливыми

Почему мы бедные – потому что дураки? Или наоборот, дураки – потому что бедные?

Украинцы любят жаловаться – это факт. Даже если у них на самом деле все хорошо. Века крепостничества и социализма оставили после себя привычку преуменьшать свои достижения. Чтобы не отобрали но не выслали. Но и ООН тоже считает украинцев несчастными. Как же найти выход из круга: почему бедные – потому что дураки, почему дураки – потому что бедные?

Очень несчастная страна

Жалеть себя – наша национальная черта. По мировым индексом счастья (Happy Planet Index) в 2006 году Украина находилась на 174 месте – пятая с конца. В 2009 году мы поднялись на 95 место. Этот показатель мало зависел от объективных факторов – нищие страны там доминировали, а Люксембург оказался внизу.

В отличие от этого индекса, отчет о мировом счастье (World Happiness Report) разрабатывался ООН по объективным показателям. В нем Украина упала с 87 места в 2013 году на 138 в 2018-м. В прошлом году, правда, поднялась до 123. Но наши соседи – бедные африканцы. Мы – самая убогая нация Европы.

Также в прошлом году Институт Гэллапа провел опрос в 41 стране о субъективном уровень счастья. Методика перевернула все вверх дном. В первой десятке самых несчастных оказались Великобритания и Чехия, которые по ооновскими показателям – в двадцатке самых счастливых. Но знаете что? Правильно – даже здесь украинцы умудрились войти в топ-5 самых счастливых стран.

Можно открывать Укрнещастяпостач.

Почему мы несчастны? Обьясняю на 10 пальцах

Первое. Мы несчастны, потому что бедные. Именно так – измеряемое счастье начинается с богатства. В субъективном списке самых счастливых легко найти Кыргызстан, Колумбию и Нигерию, а среди несчастных – Гонконг, Великобританию и Чехию. Но правда такова, что мировые миграционные потоки направлены в одну сторону, и объективно счастливые страны – это те, к которым стремятся приехать граждане других. А жаловаться интервьюерам могут и богатые.

Кроме того, безнадежно бедные нации могут чувствовать себя счастливыми, потому что не знают другого состояния. Украинцы же видели лучшие времена. А быть сначала богаче, а затем беднее – хуже, чем быть бедным все время.

Наш Жилищный кодекс до сих пор начинается с упоминания о Ленине!

Но не следует думать, что фраза "счастье начинается с богатства" – это какая-то самоочевидная банальщина. Буквально рядом с нами живет общество, которое до сих пор убеждено, что "деньги – не главное". А главное – это величие™ и духовность™. Об уровне духовности™ лучше всего свидетельствует количество детдомов (в России – 1500, в США – 0). А относительно величия™, то, как сказал бы на это Степан Бандера, если они среди величия™ и богатства выбрали величие™, то сначала они останутся без богатства, а потом – без величия™.

Второе. Мы бедные, потому что у нас нет большой прослойки мелких предпринимателей. Это также не самоочевидно. До XVII века почти все думали, что богатство зависит от площади обрабатываемой земли. В XVIII – от баланса внешней торговли. В XIX и первой половине XX – от уровня промышленного производства. И только сегодня ясно, что зажиточное общество – это такое, которое напоминает пирамиду. Малое количество крупных корпораций сверху – и как можно больше мелких предпринимателей внизу. Первое у нас худо-бедно выстроенно. Со вторым беда.

Третье. У нас мало предпринимателей, поскольку у нас кривые законы и нет правосудия. Если бизнес нельзя открыть максимум за неделю, а закрыть – за день, если государство берет с предпринимателей не только налоги, но и дань (пожарные, полиция, до недавнего времени санстанция), если в любой момент твое дело могут рейдернуть титушки конкурента или правительственные маски шоу – нечего ждать на развитие. А тем более, если после этого всего не удастся разрешить спор в суде. Суды у нас или руководствуются телефону сверху, или же – еще те взяточники. Проще забросить дело навсегда. По той же причине в страну не приходят иностранные инвестиции – слишком высоки риски.

Четвертое. У нас кривое законодательство и нет правосудия, потому что так голосуют депутаты – за бессмысленные законы. А за хорошие законы голосуют плохо. Кабмин и президент тоже редко вносят нормальные инициативы, зато глупых – море. У нас нет налога на выведеный капитал, а милиция "крышует" не легализованые законом секс-работу и игровые автоматы. А Жилищный кодекс до сих пор начинается с упоминания о Ленине!

Пятое. Депутаты голосуют за задницу, потому что так им приказывают олигархи – реальный правящий класс в Украине. Несколько человек, которые получили состояния в девяностых благодаря распилу "золота партии" или уголовным методам, не могут и не хотят оказаться в условиях свободной конкуренции. Государственная кормушка, схемы, монополии – это их. Честные правила игры – нет. Поэтому олигархический консенсус, который сложился в эпоху второго президента, блокирует любые существенные изменения к лучшему. Нищета рядовых их не беспокоит.

Шестое. У нас до сих пор существует олигархический консенсус, потому что государственная власть является порождением олигархии и боится ее. Чтобы избраться депутатом или президентом, чтобы вести широкую партийную деятельность, нужны деньги. Причем немалые. Заработать их честно очень тяжело в принципе (см. п. 3), а в молодом возрасте – невозможно. Поэтому абсолютное большинство политических проектов, как индивидуальных, так и коллективных, создается за деньги олигархов. Исключения есть, но пока они не сильно влияют на нашу жизнь. Поэтому потом петрушки в парламенте голосуют так, как скажут боссы. А если заведенный в парламент депутат начинает устраивать выходки, его всегда можно лишить доплат в конверте. А в крайнем случае – и возможности переизбраться.

Президенту легче, но по традиции каждый восседатель этого кресла или является/становится олигархом, или теряет рейтинг в борьбе с ними.

Седьмое. Власть боится воевать с олигархами, потому что у тех есть компромат. Ну потому что если ты живешь на олигархические деньги, то и компромат на тебя найдется. А если нет – то всегда можно придумать. Вплоть до убийства собственного брата. Еще можно придумать утраченного в детстве брата-близнеца, и никто не заметит разницы. И наоборот, олигархи через телевизор приводят политиков к власти, рассказывая о них сказки электорату.

Восьмое. Сказки и компромат настолько эффективны, потому что их распространяют телеканалы, газеты, а с недавних пор – ботофермы. Благодаря им наш богоспасаемый народ, и так не приученный советской властью отвечать за себя самостоятельно, попадает в ловушку иллюзий. Потому что почти все политики косвенно, а некоторые прямо призывают голосовать сердцем. Выключить голову. А благодаря определенным особенностям нашего мозга мы воспринимаем положительно то, с чем хорошо знакомы, и мало отличаем реальные события от вымышленных. Если по телевизору каждый день крутить табуретку, то за нее проголосуют на выборах.

Девятое. В результате президенту выгоднее договориться с олигархами. Потому что попытка отобрать у олигархов телевизор запускает одновременно волну компромата и причитания о свободе слова. К сожалению, активно поддерживаемую полезными идиотами на Западе, у которых борьба с олигархами была выиграна еще 100 лет назад. А так президент сохраняет свой рейтинг, а они – кривое законодательство и ручные суды, благодаря которым продолжают обогащаться. Народ, как и раньше, имеет иллюзию выбора, на самом деле голосуя за телевизионную картинку.

Если по телевизору каждый день крутить табуретку, то за нее проголосуют на выборах

Десятое. Итак, лишенные телевизором возможности получить лучшую жизнь, но благодаря ему уверены, что оно возможно, украинцы беднеют и от этого впадают в депрессию. Обогащение за последние 30 лет происходило лишь дважды. Это произошло при двух президентах, которые не опирались на олигархический консенсус, а поднялись на волне патриотизма и гражданской инициативы. Но рейтинги обоих были уничтожены телевизором, с которого постоянно говорили о кажущейся нищете, после чего происходила смена власти и начиналось обнищание реальное.

Что делать?

Ответ есть, но он никому не понравится. Нужен президент-камикадзе (только настоящий, а не просто "пуля в лоб" на словах). Придя к власти, он/она должен четко осознать, что это будет первый и последний срок, после чего принять в Раде закон о деолигархизации медиа. Телевизор не должен принадлежать ни одному крупному бизнесмену. Даже ему самому или ей самой. Рейтинг будет уничтожен атакой в ответ, зато преемник сможет прийти к власти, не оглядываясь на хозяев кнопок на пульте. Затем появится шанс привести в порядок законы и освободить суды, запустить бизнес и осчастливить народ.

А вот где найти такого камикадзе, я не знаю. Поэтому, боюсь, власть телевизора и бедность населения в нашей стране продлятся еще долго.