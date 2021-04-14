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Украина и НАТО: дверь открыта, но не раскрыта

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Возможно ли ее раскрыть?

Разговоры о возможном вступлении Украины в НАТО, которые бесконечно затянулись, очень напоминают бег за "механическим зайцем". Бежать, конечно, можно, но результат хорошо известен всем заранее. В Североатлантическом альянсе все время заявляют, что дверь для Украины в НАТО открытп и Украина сможет вступить, когда будет готова. Но здесь есть одно "но". Между "открытой дверью" и "раскрытой дверью" существует большая разница. Едва открытая дверь никак не гарантируют того, что ее вообще когда-нибудь роскроют.

Украине нужно в корне изменить саму парадигму попыток вступления в Североатлантический альянс. Наше государство на официальном уровне должно заявить: мы готовы выполнить все требования НАТО по вступлению. В свою очередь Украина должна получить четкие гарантии, что после этого она станет членом НАТО.

Для начала Украина должна стать кандидатом на членство. Для этого необходимо получить от НАТО План действий по членству (ПДЧ). Наше государство уже давно это заслужило тем, что уже более 7 лет, при небольшой помощи Запада, фактически сдерживает русское нашествие на Европу. Но натовский шанс все время откладывается на неопределенный срок.

Сейчас все без исключения страны Восточной Европы – включая Литву, Латвию, Эстонию, Польшу, Венгрию, Словакию, Чехию, особенно Болгарию и Румынию – были приняты в НАТО авансом. А потом они с помощью партнеров подтягивались к стандартам.

Но Украине почему-то в этом отказали. Дальше обещаний о возможности вступления в Брюсселе пойти никак не решаются. Это очень негативно действует на рядового украинского гражданина. Которому непросто объяснить, почему это украинцы, над которыми постоянно висела угроза российского вторжения, дождались этого вторжения, не получив своего натовского шанса. И чем наше государство хуже тех, кто все-таки этот шанс получил почти 20 лет назад? Избежав таким образом оккупации своих территорий московской ордой.

Дальше обещаний в Брюсселе пойти никак не решаются

Коллективная безопасность и защита от московского врага сейчас нужны Украине, как никогда. А учитывая тот факт, что в реальности большую часть военной мощи НАТО составляют Соединенные Штаты и страны альянса находятся под американским "ядерным зонтиком", надо обратиться в Вашингтон за помощью. Согласовав с американцами поэтапный план реализации всех необходимых реформ.

Также официальный Киев должен попросить Америку о введении для Украины "Плана Байдена", повторив в той или иной степени "План Маршалла", благодаря реализации которого удалось спасти Западную Европу от кремлевского контроля.

Со своей стороны украинское руководство должно: провести реформу судопроизводства; искоренить коррупцию во всех сферах общественной жизни; ликвидировать олигархию; провести реформы в армии, прокуратуре, силовых структурах и полиции.

Эти реформы нужны не США и Европе. Они в первую очередь нужны самой Украине. Ведь помогут резко улучшить оборонный сектор. Что просто необходимо во время русско-украинской войны. Украина должна сделать все необходимое для того, чтобы выйти из серой зоны "вечного претендента" на членство в НАТО и получить статус кандидата вместе с ПДЧ.

Российская угроза нависает постоянно не только над Украиной, но и над всей Восточной Европой. Было бы политически целесообразно, если бы Киев через своих послов попросил такие восточноевропейские страны, как Польша, Словакия, Румыния, Чехия и государства Балтии, выступить с инициативной внутри НАТО о том, чтобы Украина получила свой шанс на ускоренное вступление в альянс.

Главным аргументом такого обращения вполне может стать, что для объединенной Европы куда целесообразнее помочь остановить Россию в Украину, не ожидая, что потом она может вторгнуться и на другие территории. Это должно стать отправной точкой рассмотрения этого вопроса.

Нужно учитывать, на сегодня Украина имеет практический опыт боевых действий, который не имеет ни одна армия в Европе. Это уже не говоря о стратегическом расположении нашего государства как постоянного сдерживающего фактора продвижения агрессии России.

Автор: Дмитрий Скаженик
 

В этом смысле Польша снова должна стать адвокатом Украины. Соседнему государству в свое время понадобилось 9 лет – с 1990 до 1999, – чтобы пройти путь в НАТО. Но у Украины столько времени нет. Об этом нужно говорить откровенно.

Кроме введения для Украины "Плана Байдена" нужно поднимать и вопрос о списании с Украины хотя бы половины ее долгов. Ведь даже Советскому Союзу, который был идеологическим противником Запада во время Великой Отечественной войны, оказывалась огромная помощь, не говоря уже о лендлизе.

Украина воюет с Российской Федерацией. На это она вынуждена тратить огромные средства из своего бюджета и одновременно выплачивать большие проценты по займам бывших президентов. Невозможно сдвинуть экономические реформы, если на плечах лежит такой гигантский отрицательный груз. В свое время Польше списали половину ее больших долгов. Это позволило ей вывести свое законодательство, экономику, производство и социальные стандарты почти на средние показатели Евросоюза. После этого не было больших проблем интегрировать ее как в НАТО, так в ЕС.

Необходимо помнить, что одной из причин нападения Российской Федерации на наше государство было стремление не допустить вступление в НАТО. Некое своеобразное великодержавное "вето", как это видели в Москве. Другой причиной войны является то, что россияне не хотят признавать право Украины на независимость. А вступление в Североатлантический альянс является ее надежным гарантом. Поэтому и действует на Кремль как красное полотнище на быка.

Руководители антицивилизационного проекта Россия хотят все новых и новых чужих территорий. Однако после захвата украинских земель они для себя никаких дивидендов не получат. Так же, как не дал Москве ничего положительного силовой захват Крыма. Наоборот, после оккупации полуострова РФ претерпела огромные финансовые и репутационные потери.

НАТО нужно Украине и для того, чтобы оно гарантировало защиту территорий, на которые распространяется власть правительства. Что в свою очередь является гарантией безопасности – а это возможность долгосрочного планирования и улучшения инвестиционного климата. От этого зависит поступление солидных иностранных инвестиций.

То, что часть украинских территорий временно оккупирована Россией, очень напоминает ситуацию с ФРГ и ГДР. Западная Германия стала членом НАТО несмотря на то, что Восточная длительное время была оккупирована советскими войсками. Так же вопрос можно решить и с Украиной. До поры до времени обязательства НАТО не будут касаться территорий, которые Россия оккупировала в 2014 году. Это позволит стабилизировать ситуацию в Украине во всех направлениях, чтобы развиваться дальше.

Канцлер Германии Ангела Меркель и ее коллеги, президенты Франции, сделали много для того, чтобы Украина не стала частью Североатлантического альянса. Но если НАТО не будет заниматься проблемами обороны Украины, то может случиться так, что российские танки придется "вылавливать" где-то около немецкого Рейна или французской Луары. Причем формально то будут не московские танки, а "армия ДНР", которая пришла освобождать Европу.

Россия не готова снова зайти в рамки нормальных межгосударственных отношений. Путин стремится проверить США и НАТО "на прочность", не думая о том, что это может трагически закончиться для него самого.

Все это является следствием того, что Россия до сих пор еще не распрощалась с мечтами о статусе сверхдержавы. А какая может быть супердержава без сателлитов? Никто не будет уважать "феодала", от которого бегут "вассалы".

Путин стремится проверить США и НАТО "на прочность", не думая о том, что это может трагически закончиться для него самого

Путин мечтает создать подобие Варшавского договора, вроде Минского договора о коллективной безопасности. Члены которого бы стали первым эшелоном "обороны". Но для этого ему нужны сами участники. А с этим как-то сложно получается, желающих просто нет.

Россия давит на Украину своей агрессией не только потому, что ее население имеет имперские замашки. Это значит, что другие народы должны работать на нее. Российская Федерация боится не быть империей и иметь под боком богатую и демократическую Украину, которая может стать "плохим примером" для ее зомбированного пропагандой населения.

Сейчас НАТО стоит перед очень сложной дилеммой: если Россия попытается оккупировать новые украинские территории, воевать вместе с Украиной или нет? Ведь если нет, то следующей будет Польша, Германия и так далее. Но уже с другим соотношением сил. И каждый раз баланс сил будет смещаться.

Есть еще один чрезвычайно важный вопрос. Это вычищение российской агентуры из всех государственных органов, политической сферы, силовых структур и спецслужб. Если нам удастся успешно справиться с этим контрольным заданием, то тогда уже можно будет говорить, что Украинское государство расчистило себе путь к членству в Североатлантическом альянсе.

Автор: Виктор КАСПРУК
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